Un total de 68 municipios se suma a la campaña de compostaje doméstico de Cogersa, con las inscripciones para los ciudadanos abiertas hasta el próximo 28 de febrero

Un total de 68 ayuntamientos se suma a la edición número 17 de la campaña de compostaje doméstico del Consorcio de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) y las inscripciones para los ciudadanos interesados en apuntarse están abiertas hasta el próximo 28 de febrero. Este programa ofrece formación, materiales gratuitos y acompañamiento técnico para que las familias con un espacio verde conviertan sus residuos orgánicos en compost de calidad, contribuyendo así a la economía circular, explican desde la entidad.

Las familias interesadas en solicitar una compostadora y en beneficiarse de todos los recursos gratuitos de la convocatoria pueden inscribirse en la web compostaconcogersa.es o dirigirse a sus ayuntamiento. Se han sumado la gran mayoría del municipios asturianos y participan los siguientes: Grado, Avilés, Belmonte de Miranda, Bimenes, Boal, Cabrales, Cabranes, Candamo, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Caravia, Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illas, Langreo, Laviana, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Morcín, Muros de Nalón, Nava, Navia, Noreña, Onís, Oviedo, Parres, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Pravia, Proaza, Quirós, Las Regueras, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Martín de Oscos, San Martín del Rey Aurelio, Santa Eulalia de Oscos, Santo Adriano, Siero, Sobrescobio, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Teverga, Tineo, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villaviciosa, Villayón.

Más de 19.000 familias desde 2009

Desde que arrancó este programa ya en el año 2009, son más de 19.000 las familias que se han sumado a este modelo de autogestión de los biorresiduos de la huerta y la cocina, destaca Cogersa. El consorcio estima que cada familia puede llegar a gestionar de media unos 300 kilos de restos orgánicos al año.

"Para participar es necesario disponer de una vivienda con espacio exterior donde ubicar la compostadora. La adhesión a la campaña implica cumplir una serie de compromisos básicos, como asistir a una sesión formativa obligatoria, que se desarrolla en los meses de marzo o abril, recoger la compostadora en el punto asignado y separar correctamente la materia orgánica, con aportaciones regulares al contenedor específico siguiendo las indicaciones técnicas", indica el consorcio. Para más información sobre la iniciativa, pone a disposición el correo compostaje@cogersa.es y el teléfono gratuito 900 14 14 14.

Legislación y recogida selectiva

Cogersa entrega de manera gratuita a todas las familias inscritas una compostadora de 350 litros, un removedor metálico, la "Guía del compostaje doméstico", formación y asesoramiento técnico, así como diversos recursos audiovisuales de apoyo. Este programa, recuerda el consorcio, contribuye "a avanzar en el cumplimiento de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece que, para el cumplimiento de los objetivos de recogida selectiva, las entidades locales, y especialmente las de población inferior a 1.000 habitantes, podrán valerse de la separación y el reciclado en origen de los biorresiduos mediante el compostaje doméstico y comunitario".

Además, en las jornadas de puertas abiertas organizadas en Cogersa, las familias participantes reciben un cubo marrón y un saco de cinco litros de compost con "Etiqueta Ecológica Europea", producido en Serín. Asimismo, el concurso "Hago buen compost" se convoca al final de cada año con el objetivo de reconocer a las familias que destacan por las mejores prácticas y por la obtención de un fertilizante de mayor calidad.