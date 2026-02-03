Grado se suma a la campaña de compostaje doméstico de Cogersa: estos son los plazos y condiciones para participar

El Ayuntamiento de Grado participa en la campaña de compostaje doméstico 2026, impulsada por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa). Se trata de una iniciativa que busca fomentar la reducción de residuos orgánicos en origen y promover hábitos más sostenibles entre la población. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 28 de este mes de febrero y se dirige a vecinos mayores de edad que dispongan de huerta o jardín con suelo natural.

El programa está destinado exclusivamente a viviendas unifamiliares con finca propia, quedando excluidos los huertos urbanos o sociales. Entre los requisitos para participar figura no haber tomado parte en ediciones anteriores de la campaña ni disponer ya de una compostadora facilitada por Cogersa o por el propio Ayuntamiento.

La inscripción debe realizarse cumplimentando correctamente el formulario habilitado, ya que cualquier error u omisión en los datos puede derivar en la baja automática.

Uno de los pilares fundamentales de la iniciativa es la formación obligatoria, que consistirá en una charla presencial de dos horas que tendrá lugar en Grado. La asistencia a esta sesión es imprescindible para poder acceder a la compostadora. En caso de no poder acudir por causa justificada, se contempla la posibilidad de designar a una persona representante o ir a una sesión de repesca, prevista para el 9 de mayo en las instalaciones de Cogersa en Serín.

Una vez completada la formación, los participantes deberán recoger el material en el lugar y plazo que determine el Ayuntamiento, presentando el resguardo acreditativo correspondiente y el documento de identidad. No hacerlo en el tiempo establecido supondrá la exclusión del programa.

Además, los participantes se comprometen a colaborar en las tareas de seguimiento del uso de la compostadora, con fines divulgativos y educativos.

Con esta campaña, Grado se suma de nuevo a las políticas de economía circular y gestión sostenible de residuos, facilitando a los vecinos una herramienta práctica para transformar los restos orgánicos en abono natural. El año pasado se sumaron a esta iniciativa trece familias mosconas. El Consistorio aspira a que en este 2026 sean más los interesados en esta forma de reducción de basura.