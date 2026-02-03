Grado tendrá su propio grupo de teatro: "Es un proyecto cooperativo, todo el mundo es válido y puede participar"

En Grado había ganas de tener un grupo de teatro local y lo demuestra la respuesta ciudadana a la convocatoria de este martes para ponerlo en marcha. Unas 40 personas han acudido a la reunión en la Casa de Cultura para dar los primeros pasos de esta propuesta que no solo quiere conformar un colectivo estable que ofrezca funciones en el Teatro Auditorio (Centro Cultural) o en otros puntos donde se le reclame, sino también impulsar recreaciones al aire libre en eventos como el mercado moscón y otras fechas señaladas en el municipio.

"Ha sido un éxito de asistencia, con gente muy motivada. El sentir general es que hacía mucho tiempo que la gente tenía ganas de que hubiera una iniciativa de este tipo, teatral", señala Daniel Menéndez, uno de los promotores de esta propuesta y que ya lo fue de citas como la "Recreación peregrina" celebrada en septiembre de 2025, con escenas que se representaron desde la plaza General Ponte hasta el santuario de El Fresno a través del colectivo Camín de Grau con la colaboración del Ayuntamiento moscón, la Asociación de Vecinos de El Fresno, la Hermandad de Santiago y Santa Ana, Mujeres por Grado, Amigos de Grado y la experta en indumentaria Maite Capín, que cedió los trajes, junto con varios patrocinadores locales.

Muchas opciones para participar

Miembros de algunos de estos colectivos, como Mujeres por Grado, vuelven a estar presentes en esta nueva iniciativa de crear y consolidar un grupo teatral en Grado. "El plan es un proyecto lógicamente cooperativo y todo el mundo es válido. Incluso las personas que, por lo que sea, no se atrevan, no quieran salir a escena, tienen muchas otras opciones para participar. En un grupo de teatro, en una compañía, hay muchísimos puestos auxiliares y todos son necesarios", destaca Menéndez, que en la reunión de este martes explicó el planteamiento.

"La idea es tanto hacer obras como teatralizaciones de eventos, como los mercados o determinadas fechas, eventos, recreaciones, como la que se hizo este año con la recreación peregrina", añade.

Los beneficios del teatro

Incide en los beneficios que aporta el teatro, no solo desde el punto de vista cultural, sino desde el de la socialización, y apunta que no hay edad para participar y que, como ha sucedido en la reunión, "hay desde niños y jóvenes hasta adultos y mayores".

El futuro grupo de teatro que se forme en Grado tocará "un poco todos los palos, todos los estilos, desde teatro costumbrista, clásico, hasta piezas compuestas a propósito para el momento del que se trate", destaca Menéndez, que es docente y director del IES César Rodríguez, centro también muy activo e implicado en la vida cultural y social del municipio. El acto de la tarde de este martes para impulsar la compañía teatral lo presentó el concejal de Cultura, Diego García Nieto, pues la propuesta cuenta con el respaldo ddel Ayuntamiento.

"Poco a poco, sin apresurarse"

"La gente estaba muy ilusionada y empezamos el próximo martes, a las siete y media, que va a ser la fecha inicial y será la hora de ensayo. Inicialmente se va a trabajar con la expresión oral y un poco con la puesta en escena, con lo que es el ganar confianza para salir a actuar. Serán los pasos iniciales, y los vamos a dar antes de nada, no se va a ir apresuradamente a decir ya que vamos a hacer esta o aquella obra. Primero vamos a trabajar todo ese tipo de cuestiones en la escena", indica Daniel Menéndez, que será el coordinador del grupo.

Poco a poco "ya irá surgiendo el resto, la organización de representaciones etcétera, una vez que todos pillemos familiaridad", concuye Menéndez sobre esta nueva propuesta que surge tras la inauguración del Teatro Auditorio de Grado y el impulso que ha supuesto para la programación de artes escénicas en el municipio.