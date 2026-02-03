Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recta final de las obras del centro social de San Juan de Villapañada, en Grado, que se inaugurará en unas semanas

El equipamiento, con una inversión de más de 200.000 euros, podría estar listo para finales de febrero o principios de marzo

El edificio, que afronta la recta final de las obras. / A. G.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Recta final de las obras del centro social de San Juan de Villapañada, que está casi terminado y afronta los últimos remates de un proyecto que ha supuesto una inversión del Ayuntamiento de Grado de más de 200.000 euros. Se estima que el equipamiento, que dará servicio a la localidad pero también a otras de su entorno, podría inaugurarse a finales de febrero o principios de marzo, según las estimaciones municipales.

Diseño en planta baja

El centro se desarrolla en planta baja, sobre una parcela de propiedad municipal, y cuenta con un porche exterior en relación con la entrada al edificio y orientado al oeste, "diseñado a modo de protección del acceso, y otro porche de mayor dimensión orientado al sur y previsto para albergar posibles celebraciones de la parroquia a cubierto" de las inclemencias del tiempo.

El edificio cuenta con un espacio de zona de reunión y usos multiples, un distribuidor que reparte las entradas a los aseos y al almacén, y un pequeño frente de mini cocina. En los exteriores, tal y como se describía en el proyecto, destaca en el diseño "un gran ventanal orientado al sur y formado por puertas acristaladas plegables" que proporciona desde el interior de las mejores vistas de la parcela" y sirve de conexión y ampliación del espacio interior para poder cubrir la posible celebración puntual de eventos al aire libre".

Vista del equipamiento, casi terminado. / A. G.

