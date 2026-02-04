José Luis Capitán, enfermo de ELA, a los escolares de Grado: "Que nadie os ponga límites"

"Ojalá lo vivido hoy aquí os ayude a afrontar las frustraciones que os puedan llegar de la manera más positiva posible y recordando siempre que hay gente que os quiere, en la que podéis y debéis apoyaros". Maestro, atleta, padre y, desde hace más de una década, enfermo de ELA. Son muchas las formas con las que se puede describir a José Luis Capitán, pero quizás la más relevante socialmente es la de divulgador, labor que lleva a cabo desde hace años con la población más joven para dar a conocer y sensibilizar respecto a la esclerosis lateral amiotrófica. Este martes volvió a ejercer como maestro, profesión que tuvo que abandonar tras su diagnóstico, y lo hizo con el alumnado del Colegio Virgen del Fresno de Grado, a quienes explicó cómo afecta esta enfermedad y también mostró cómo convivir con ella "cumpliendo sueños".

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el auditorio de la villa moscona, "Capi" detalló su día a día, haciendo especial hincapié en aquellas actividades e iniciativas que lleva a cabo "a pesar de la enfermedad". Teresa Pérez, esposa del exatleta, explicó que estas charlas son "muy importantes" para los más pequeños, quienes además salen de ellas "supermotivados". "A pesar de todo lo que ha pasado, sigue cumpliendo sueños", comentó Pérez. Y es que aunque se desplaza en silla de ruedas, logró subir el Angliru acompañado de su grupo de unos amigos.

"A pesar de no poder correr ni caminar, él sigue haciendo cosas", afirmó Pérez, dejando clara la vocación del exatleta, para el que la educación es "muy importante". "Sigue estando en activo. Para él, estas charlas son seguir dando clase", añadió la mujer. De hecho, desde que arrancó con estas intervenciones, "Capi" ha comparecido ante más de 8.000 estudiantes asturianos para darles a conocer la enfermedad.

Y eso fue, precisamente, lo que se vivió durante la mañana en Grado. Tras exponer su día a día y algunas de las hazañas llevadas a cabo, "Capi" atendió las consultas del alumnado, que no ocultó su interés. Entre otras cuestiones, confesó que la recepción del diagnóstico le hizo entrar "en shock" y que "al principio es difícil creerlo". Por ello, según detalló, decidió ponerse en manos de profesionales de la salud. "Me ayudaron a reordenar mi cabeza y a aceptar el problema", reconoció.

Otro apartado de interés para el alumnado moscón fue cómo lo afrontó la familia. "Hace once años, la ELA era una gran desconocida y mi familia no tenía conocimientos de la enfermedad. Han ido descubriéndola paso a paso con mi evolución", reconoció "Capi".

Además de conocer su día a día, que arranca con aseos, ejercicios de fisioterapia, meditación o navegación en internet, el alumnado del Virgen del Fresno quiso profundizar en su vida, por lo que preguntaron a "Capi" por los momentos más duros. El exatleta señaló que uno de ellos fue la adaptación a la silla de ruedas. "Pensé que sería de lo más duro, pero a día de hoy os puedo decir que fue lo más sencillo", indicó.

Por otro lado, "Capi" también quiso dejar claro a los chicos que, pese a padecer la enfermedad, también ha sido capaz de aprender de ella. "Me ha enseñado a ser mejor persona. Percibo mejor y me preocupo más por los problemas de los demás. Me ha hecho ver que los límites de superación del ser humano son infinitos", detalló.

Además, la aprobación de la Ley ELA también tuvo hueco en el cuestionario. "Lloré de inmensa alegría", confesó Capitán a los alumnos, aunque también matizó que "ha tenido que pasar un año para aprobar de una vez por todas su financiación, tiempo en el que más de mil compañeros han fallecido". En ese sentido, explicó que "la ley no curará a los enfermos" aunque sí "supondrá un tremendo alivio para nuestras familias para estar atendidos en nuestros hogares por personal profesionalizado". Y añadió: "La ELA no afecta sólo al enfermo, sino que machaca y destruye la vida de aquellos con los que convives".

Noticias relacionadas

Para finalizar, el exatleta y divulgador quiso mandar un mensaje de optimismo a los más pequeños de Grado, animándoles a que "nadie os ponga límites" y, sobre todo, a que se sientan "muy vivos".