En busca del peluche perdido: cine infantil para este viernes el Teatro Auditorio de Grado

La cita es a las seis de la tarde y la entrada gratuita hasta completar aforo

Fragmento del cartel promocional de la proyección.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Cine infantil en el Teatro Auditorio (Centro Cultural) de Grado este viernes, 6 de febrero, a las 18.00 horas. Se proyectará "Tommy Tom: en busca del peluche perdido" y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

"En un caluroso día de verano, el intrépido gato naranja Tommy Tom descubre que su peluche favorito, Bear, ha desaparecido. Con la ayuda de su amigo Cat Mouse se embarca en una emocionante búsqueda para encontrar a Bear, donde tendrán que salir del jardín y descubrir un nuevo mundo", dice la sinopsis de esta cinta especialmente recomendada para la infancia, una obra de 2024 de Erik Verkerk y Joost Van Den Bosch.

La cita de Grado forma parte de la programación cinematográfica ofrecida por "La Cinemateca Ambulante", que está seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Cartel anunciador de la cita.

