Grado celebrará en abril su primer Concurso de Ganado Equino para "apoyar al sector en el municipio y en la comarca"
El Ayuntamiento convocará una reunión informativa previa para los ganaderos, en la Capilla de los Dolores
Grado tendrá un nuevo certamen, el primer Concurso de Ganado Equino, que se celebrará el próximo 25 de abril. La cita está impulsada por la concejalía de Zona Rural del Ayuntamiento "con el objetivo de apoyar y dar visibilidad al sector equino del municipio y la comarca".
Tal y como indican desde la concejalía a cargo de Chema González Beovidez, como paso previo al certamen, el Ayuntamiento ha convocado a todos los ganaderos y ganaderas interesados en participar a una reunión informativa que se celebrará el 12 de abril, a las 19.30 horas, en la Capilla de los Dolores.
Durante ese encuentro se explicarán las bases del concurso, el desarrollo de la jornada y se resolverán las dudas que puedan surgir. El área de Zona Rural del Ayuntamiento destaca la importancia de esta iniciativa "para poner en valor la ganadería equina y reforzar el papel del medio rural en la comarca, animando a los profesionales del sector a sumarse a esta primera edición".
Grado es una referencia en el sector de las ferias de equino, pues el mercado de ganados municipal acoge con gran éxito San Simón, en octubre, cita que llena el recinto y atrae a ganaderías de todo el Norte de España. A esta feria se unirá en breve el concurso equino proyectado por el Ayuntamiento, con el que se espera seguir contribuyendo a reforzar al sector.
