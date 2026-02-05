Grado destina 120.000 euros a un nuevo plan de rescate social y empleo que financia de manera íntegra con fondos propios

Grado pondrá en marcha el Plan de Rescate Social y Empleo Local (PRESEL) 2026, cuya finalidad es "facilitar la inserción laboral de personas desempleadas y apoyar a hogares o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad social del concejo". La iniciativa tiene una dotación económica de 120.000 euros. El Ayuntamiento moscón es uno de los pocos de Asturias que mantienen planes de empleo de carácter municipal, financiados con fondos propios, "una apuesta que refuerza el papel de la Administración local como agente activo en las políticas de empleo y atención social", destaca el gobierno local.

Este plan está dirigido a personas desempleadas empadronadas en el municipio, pertenecientes a unidades de convivencia cuyos ingresos ordinarios no hayan superado en enero de 2026 los límites establecidos por el Ingreso Mínimo Vital. Solo podrá acceder una persona por unidad de convivencia, priorizando así a los hogares con mayores dificultades económicas.

Línea de actuación singular

El plazo para la presentación de solicitudes está abierto hasta 13 de febrero de 2026, y los interesados deben entregarlas en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Grado. Los responsables municipales destacan que este tipo de programas "permiten dar una respuesta directa y cercana a las necesidades sociales del territorio, al tiempo que se generan oportunidades de empleo y se mejora la empleabilidad de las personas participantes".

Con esta plan, incide el gobierno local, "Grado reafirma su compromiso con el empleo local y con unas políticas sociales activas, manteniendo una línea de actuación que lo distingue dentro del conjunto de municipios asturianos".