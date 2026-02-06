Los incendios de 2023 protagonizan la exposición de Noé Baranda en Grado: "Recuerdo compartir el miedo de quienes veían acercarse las llamas a sus casas"

"Quemas. Procesos para una geografía del desastre" es el título de la exposición fotográfica de Noé Baranda y que puede verse en el patio de la Casa de Cultura de Grado hasta el próximo 28 de febrero. "La realicé durante la ola de incendios que hubo en primavera de 2023 y lo que hice fue retratar cómo queda el paisaje y el territorio después de que se apaga el fuego", explica su autor.

Una de las imágenes de la muestra. / LNE

La muestra es un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en esa primavera de 2023, "que pretende inquietar al espectador". Se trata de un "proyecto íntimo, cuyo objetivo es concienciar de la necesidad de un cambio en los usos del territorio", un ensayo visual "sobre la percepción del territorio y su transformación a manos del ser humano".

El negro profundo y el olor a quemado que no se olvida

Relata su autor que, de vuelta en el coche tras una sesión fotográfica en el bosque, vio arder una ladera. "Recuerdo compartir el miedo que sentían las personas del pueblo al ver acercarse las llamas a escasos metros de sus casas. Disparé una fotografía que fue la chispa que incendió este proyecto", escribe sobre este proyecto que ahora expone en la villa moscona.

Fotografía de la exposición de Noé Baranda en Grado. / LNE

En el devastador paisaje de aquella ola de incendios en el occidente asturiano le llamó la atención, "al avanzar por la sinuosa carretera que sube a San Feliz, en Valdés, el negro profundo que domina toda la escena". "Pocos colores se salvaron de la quema", escribe sobre lo que inspiró este trabajo, que también fue "aquel penetrante olor a quemado, algo que no olvidarás" y el silencio: "Nunca un bosque estuvo tan mudo como después de un incendio".

Aquellos días de abril todo Asturias estuvo en vilo, explica el autor. "El 'paraíso natural' se encontraba envuelto en llamas sin que pudiéramos hacer nada por evitarlo. Un desastre natural alimentado a partes iguales por la sequía, el calor, los vientos del sur y la avaricia humana", destaca Baranda, que se refiere a que "vivimos una emergencia climática extrema y cada vez son más frecuentes los desastres naturales".

Una de las imágenes de la exposición. / LNE

"Somos partes de una sociedad enferma acostumbrada a vivir por encima de sus posibilidades, expoliando los recursos naturales que deberían ser sostenibles para así poder servir a futuras generaciones", reflexiona en los textos con los que acompaña la presentación de esta muestra en cuyas fotografías se abordan todos estos temas a través del objetivo de Noé Baranda.

La exposición puede visitarse en la Casa de Cultura de Grado de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas y los sábados y domingos de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas. La instalación está compuesta por fotografía, vídeo y una pieza de bulto redondo.