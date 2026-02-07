Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Carnaval de mascotas, para perros y gatos, en Grado: esta es la fecha de la cita y así se puede participar

El programa de actividades prevé desfile, concurso y una charla con un experto en conducta animal

Dos perros con una niña, en una imagen de archivo.

Dos perros con una niña, en una imagen de archivo. / EFE/Jesús Diges

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Grado tendrá un Carnaval de mascotas con desfile, concurso, premios y otras actividades para los amantes de los animales. Podrán participar tanto perros como gatos, aunque de distintos modos. Los felinos pueden presentarse a concurso en modalidad foto/vídeo y los canes en modalidad presencial el día 15 de febrero en El Frontón.

"Para participar no es necesario que sea un disfraz completo, basta con que sea algún complemento original y que respete la ley de bienestar animal", esto es, que no sean atuendos pesados, apretados o que supongan excesivo estrés para el animal. "Habrá tres ganadores por categoría con premio para la mascota y su dueñ@ y todos los inscritos se llevarán un obsequio", destacan los promotores en las redes sociales.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Grado

El programa de actos para el día 15 de febrero comienza a las 16.00 horas con el desfile con los perros de la protectora Graoanimals y quien se quiera sumar. La salida es desde el instituto César Rodríguez para llegar hasta El Frontón. A las 17.00 horas, en La Panera, tendrá lugar una charla con un etólogo experto en conducta animal, con pautas de actuación ante la adopción de animales.

Ya a las 18.00 horas se celebrará en El Frontón el concurso y desfile de disfraces caninos. "Contaremos con la presencia, durante toda la jornada, de la protectora de animales local, Graoanimals", destacan desde el Consistorio sobre un colectivo que colabora en la organización de los actos.

Noticias relacionadas

Para participar hay que saber "que hay un número limitado de plazas, 10 para concurso de perros y 10 para concurso de gatos". La inscripción se realiza a través del correo electrónico oij@ayto-grado.es indicando datos personales (nombre, apellidos, teléfono de contacto), así como nombre y disfraz de la mascota, en caso de perros, y además foto incluida del animal en caso de gatos.

Cartel promocional del carnaval de mascotas de Grado.

Cartel promocional del carnaval de mascotas de Grado. / A. G.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
  2. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  3. Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
  4. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  5. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
  6. Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
  7. El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
  8. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona

Carnaval de mascotas, para perros y gatos, en Grado: esta es la fecha de la cita y así se puede participar

Carnaval de mascotas, para perros y gatos, en Grado: esta es la fecha de la cita y así se puede participar

Don semanas sin señal de televisión, "la deprimente" situación que están viviendo varias parroquias de Tineo

Don semanas sin señal de televisión, "la deprimente" situación que están viviendo varias parroquias de Tineo

El PACO ya se prepara para el verano: el Ayuntamiento da los primeros pasos para volver a tener chiringuito esta temporada

El PACO ya se prepara para el verano: el Ayuntamiento da los primeros pasos para volver a tener chiringuito esta temporada

USO convoca una concentración en las puertas de la fábrica de Saint-Gobain

USO convoca una concentración en las puertas de la fábrica de Saint-Gobain

Actuación de la Confederación Hidrográfica en el río Ponga, en la localidad de Sellañu

Actuación de la Confederación Hidrográfica en el río Ponga, en la localidad de Sellañu

El polo de innovación avilesino suma 200 trabajadores más en solo dos años

El polo de innovación avilesino suma 200 trabajadores más en solo dos años

Iglesia y partidos políticos

De «Lou Grant» a «The Paper»

Tracking Pixel Contents