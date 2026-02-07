Carnaval de mascotas, para perros y gatos, en Grado: esta es la fecha de la cita y así se puede participar

Grado tendrá un Carnaval de mascotas con desfile, concurso, premios y otras actividades para los amantes de los animales. Podrán participar tanto perros como gatos, aunque de distintos modos. Los felinos pueden presentarse a concurso en modalidad foto/vídeo y los canes en modalidad presencial el día 15 de febrero en El Frontón.

"Para participar no es necesario que sea un disfraz completo, basta con que sea algún complemento original y que respete la ley de bienestar animal", esto es, que no sean atuendos pesados, apretados o que supongan excesivo estrés para el animal. "Habrá tres ganadores por categoría con premio para la mascota y su dueñ@ y todos los inscritos se llevarán un obsequio", destacan los promotores en las redes sociales.

El programa de actos para el día 15 de febrero comienza a las 16.00 horas con el desfile con los perros de la protectora Graoanimals y quien se quiera sumar. La salida es desde el instituto César Rodríguez para llegar hasta El Frontón. A las 17.00 horas, en La Panera, tendrá lugar una charla con un etólogo experto en conducta animal, con pautas de actuación ante la adopción de animales.

Ya a las 18.00 horas se celebrará en El Frontón el concurso y desfile de disfraces caninos. "Contaremos con la presencia, durante toda la jornada, de la protectora de animales local, Graoanimals", destacan desde el Consistorio sobre un colectivo que colabora en la organización de los actos.

Para participar hay que saber "que hay un número limitado de plazas, 10 para concurso de perros y 10 para concurso de gatos". La inscripción se realiza a través del correo electrónico oij@ayto-grado.es indicando datos personales (nombre, apellidos, teléfono de contacto), así como nombre y disfraz de la mascota, en caso de perros, y además foto incluida del animal en caso de gatos.