Los pequeños del colegio público Bernardo Gurdiel de Grado ganan un certamen nacional sobre el bullying: "Estamos muy emocionados"

La canción "Aquí pintamos todos", interpretada por Pol Calvo y Natalia Barone, es una llamada a no permanecer impasible ante la situación de compañeros de clase que puedan estar sufriendo acoso escolar. El tema pregunta "qué vas a hacer" y pide "quitarse la venda", porque el bullyng, un día tras otro, "pesa, y eso no lo ves". Basándose en esta letra, que aborda de qué modo pueden darse distintos tipos de conductas acosadoras en un centro educativo, los alumnos de Educación Infantil de 5 años del colegio público Bernardo Gurdiel, de Grado, elaboraron una propuesta artística que plasmara lo que expresa la composición musical. El resultado fue un mural que realizaron en el suelo, sobre un fondo de color azul, y que ha acabado por ser el ganador absoluto de un certamen nacional.

"La obra artística que habéis realizado, vuestro esfuerzo y vuestra creatividad, refleja no solo talento artístico, sino un fuerte compromiso con los valores que queremos promover: el respeto, la convivencia y la lucha frente al acoso escolar. Vuestra propuesta ha destacado por su capacidad para transmitir un mensaje claro y poderoso a través del arte", dice la comunicación dirigida al alumnado del centro y a la profesora Ana Cosmea Menéndez, responsable de la clase y de coordinar la iniciativa que ha sido premiada.

Visita al centro de un famoso ilustrador

"Están muy emocionados", señala Ana Cosmea sobre cómo han recibido en el aula la noticia de que son los ganadores del concurso "Pinta contra el bullying", iniciativa de la firma de materiales para colorear Giotto, y que forma parte del proyecto "Todos Pintamos contra el bullying", que se desarrolla en colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE). El premio es un lote de material escolar valorado en 400 euros y una visita de "Jotaká", reconocido ilustrador y embajador del proyecto, que irá al colegio para realizar una obra junto a todo el alumnado, y que también estará inspirada en la canción "Aquí pintamos todos".

A la espera de que llegue ese momento, que además traerá al centro a expertos de la asociación para hablar de la importancia de combatir el acoso escolar, el colegio no puede estar más orgulloso. La docente Ana Cosmea explica que en el aula suele trabajar mucho la sensibilización contra el bullyng y que para el desarrollo de la obra ganadora fueron los niños y niñas quienes marcaron la pauta de qué hacer y cómo una vez que escucharon varias veces la canción para aprenderla y a la vez comprenderla.

Ponerse en los zapatos de otro

"La canción que interpretan Pol y Natalia es muy buena. La escuchamos unas cuantas veces y, a partir de ahí, había que transformarla en arte. Decidimos ilustrarla. Eligieron un papel continuo de fondo, azul, y fueron ilustrando. La canción habla de ponerse en los zapatos de quien sufre acoso, escribieron ‘póntelos’ y luego también colocaron unos sobre el panel. La letra se refiere asimismo a un niño que no sabe leer y se ríen de él. Cogieron un libro, un muñeco, y representaron esta parte con cosas reales de la clase. Teníamos la obra en el suelo e íbamos añadiendo día a día", comenta la profesora.

Se trataba de visualizar qué se les podía estar haciendo a otros niños y qué se puede hacer frente a ello. Quedó claro que lo habían comprendido todo cuando crearon con papeles manos que representaban las suyas propias para proteger a la figura que sufría bullying, simulada con un muñeco. No falta en la obra el reflejo del "abusón" y otras ideas para cuya expresión se emplearon, por ejemplo, plastilina o pictogramas.

La libertad para la creatividad de los pequeños hizo que incluso algunas letras quedaran tapadas con elementos colocados sobre ellas, "pero así lo dejamos". Para el concurso no había que enviar la obra, sino una foto que recogiera lo que se había hecho. En la del aula del Bernardo Gurdiel se ve a los niños y niñas, sin mostrar el rostro, ante el trabajo, que se aprecia desde un plano con perspectiva en altura. Fue un acierto porque se impuso a todos los niveles educativos participantes.

"Había un ganador para cada categoría. La nuestra era la de Infantil, y además había Primaria y ESO . Primero supimos que estábamos los primeros de Infantil. Pero teníamos que competir contra la ESO, donde había una obra buena, si bien finalmente nos comunicaron que la nuestra también se imponía como ganadora final. Así que están muy emocionados, estamos muy contentos", resume la profesora de un colegio que se consolida como un referente contra el acoso escolar. En breve, el centro tendrá además una obra de "Jotaká" que lo recuerde y que reafirmará la filosofía que también guía a este certamen: "El arte tiene el poder de inspirar y generar cambios".