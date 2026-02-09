El edil José Ramón González (PP) acusa al gobierno local de "convertir el Auditorio de Grado en un ejemplo de mala gestión y falta de rigor"

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Grado, José Ramón González, acusa al gobierno municipal, de IU, de "gestión profundamente irresponsable en la ejecución, recepción e inauguración del Auditorio y Centro Cultural" de la villa. El edil popular sostiene que se trató de una obra "marcada por retrasos injustificados y sobrecostes" y que se puso en funcionamiento con deficiencias en materia de seguridad, en concreto, en lo que respecta al sistema de protección de incendios. El gobierno municipal lamenta el "nulo conocimiento" de González y que "tergiverse" la información.

"El Auditorio, presentado como una de las principales actuaciones del mandato, no se terminó en plazo, requirió modificaciones contractuales que incrementaron su coste y fue inaugurado y utilizado sin que el sistema de protección contra incendios estuviera plenamente operativo", asegura el edil del PP.

Según González, "cuando ya se encontraba en servicio, el propio Ayuntamiento tuvo que tramitar en enero de 2026 un contrato menor para la puesta en marcha del sistema de protección contra incendios, reconociendo que dicho sistema no estaba funcionando correctamente hasta ese momento".

"Priorizó la inauguración y la propaganda"

"IU priorizó la inauguración y la propaganda mientras el Auditorio se utilizaba con el sistema de protección contra incendios apagado, según un informe municipal. Este hecho reviste una especial gravedad, ya que la protección contra incendios no es un elemento accesorio, sino un requisito esencial para la seguridad de las personas", dice el edil.

El popular acusa también al gobierno municipal de "una situación anómala en la documentación de recepción de la obra, con actas que no cuentan con todas las firmas exigibles y otras pendientes de completar, mientras el edificio ya estaba siendo utilizado". “El Auditorio debía ser un motivo de orgullo para Grado, pero IU lo ha convertido en un ejemplo de mala gestión, falta de rigor y uso partidista de los recursos públicos”, señala el edil del PP.

"Pese a estas circunstancias, el Auditorio fue inaugurado en septiembre de 2025 en un acto institucional con la presencia del Presidente del Principado, acto que fue utilizado por el Gobierno municipal como aval político de una obra que posteriormente ha quedado acreditado que no estaba técnicamente en condiciones completas de funcionamiento", añade González.

"El concejal muestra su nulo conocimiento"

Por su parte, el gobierno municipal de Grado lamentó que el PP continúe "en su senda de restar y no aportar nada positivo". "El acta de recepción para abrir la instalación fue firmada por la arquitecta municipal, máxima responsable en materia de urbanismo en el Ayuntamiento. Una vez más, vuelven a incurrir en el error de olvidar que los políticos no somos técnicos; son ellos quienes tienen la capacitación para gestionar la dirección y la realización de las obras", destacaron los responsables municipales.

El gobierno moscón de IU explica que "consta también en el expediente la certificación de la instalación del sistema de protección contra incendios registrada en la Consejería de Industria" y que actualmente "nos encontramos mejorando aspectos y cuestiones que entendemos que deben mejorarse".

"Gestionar una instalación que abrió hace poco tiempo implica preocuparse por matizar aquellas cuestiones que van surgiendo a medida que se realizan actividades que no estaban previstas durante su construcción. Como ocurre en todas las obras, surgen defectos que deben subsanarse, y es precisamente en ello en lo que estamos trabajando en estos momentos. Con este tipo de manifestaciones muestran, una vez más, su nulo conocimiento de lo que implica la gestión municipal y lo que supone sacar adelante una obra tan importante como la del Centro Cultural", reprochan los responsables municipales de IU al edil del PP.

47 actividades y 7.367 espectadores desde septiembre

Asimismo, se refieren a que el PP "está nervioso ante la cercanía e las elecciones" y a que "el problema de los populares son las cifras y los datos que reflejan el éxito rotundo de la instalación", que desde mediados de septiembre hasta diciembre de 2025 contó con una programación "de 47 actividades (conciertos, obras de teatro y artes escénicas, cine y actividades) con una asistencia total de 7.367 espectadores". "Mientras el PP tergiversa y manipula información disponible, este equipo de gobierno trabaja para cumplir íntegramente su programa electoral y mejorar nuestro concejo", indica el gobierno local.

A los responsables del gobierno moscón les resulta "llamativo que el propio PP, cuando gobernó en las legislaturas comprendidas entre los años 2007 y 2015, no fuera capaz de sacar adelante este proyecto, a pesar de que en esa etapa el Ayuntamiento recibió, entre los planes 'A' y 'E', sin olvidar la privatización del agua, una cifra superior a los 10 millones de euros".