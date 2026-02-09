Haz tu propio traxe'l país: Grado enseña a realizar las prendas de la indumentaria tradicional en un curso gratuito en la villa

El Ayuntamiento de Grado pone en marcha una nueva edición del curso de indumentaria tradicional asturiana, que se desarrollará del 19 de febrero al 23 de abril, todos los jueves, de 16.00 a 20.45 horas. Solo hay 10 plazas y el plazo de inscripción podrá realizarse desde el lunes 9 de febrero a las 10.00 horas hasta el viernes 13 de febrero a las 22.00 horas.

En el curso se impartirá teoría y práctica sobre la confección de todas las piezas del traje tradicional asturiano, tanto de hombre como de mujer. Es imprescindible tener conocimientos de corte y confección, saber coser a máquina y el material corre por cuenta de cada participante. Quienes se inscriban y obtengan plaza tienen obligación de asistir a todas las sesiones, por lo que se aconseja comprobar que se podrá acudir en todas las fechas previstas.

Para inscribirse tendrán prioridad las personas empadronadas en el concejo y los nuevos alumnos, es decir, que no hayan este curso con anterioridad. Cada participante deberá traer cada día a clase máquina de coser de sobremesa a punto (se debe saber trabajar con ella), agujas finas, alfileres largas y alfiletero, hilos de coser a máquina blanco y negro, torzal negro, tijeras grandes, libreta y bolígrafos borrables, dedal, regla de 50 centímetros y punzón.

Telas y colores propios de la época

Con esta iniciativa que ya suma varias ediciones, Grado, que es sede de la celebración del Día'l traxe'l país y del concurso de indumentaria tradicional, pretende seguir fomentando el conocimiento sobre los modos de vestir de antaño, las telas, materiales y patrones auténticos que se utilizaban y contribuir además a que haya más personas con este tipo de saberes, pues no son muchos los artesanos reconocidos que se dedican a la elaboración de trajes del país que sigan fielmente la tradición de su diseño y elaboración.

"La indumentaria tradicional asturiana se considera desde 1800 a 1899, siendo esta la que usaban los asturianos y asturianas en el día a día. Usando telas y colores propios de la época, confeccionaréis todas las prendas del traje que os de tiempo", destaca el Ayuntamiento de Grado en la promoción del curso.

Se desarrollará todos los jueves en horarios de 16.00 a 20.45 horas, si bien el primer día solo serán tres horas. El primer día de curso es el 19 de febrero y el último el 23 abril. El 2 de abril es no lectivo.

Toda la información y lo necesario para las inscripciones puede obtenerse en este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmpW86WQbWxvNagzrQ4CDNiYVIDpihfVfwjKnQJhu8Wy6oIg/viewform?usp=header