Haz tu propio traxe'l país: Grado enseña a realizar las prendas de la indumentaria tradicional en un curso gratuito en la villa

Se impartirá teoría y práctica sobre la confección en hombre y mujer, si bien hay que tener conocimiento previo de costura y del manejo de una máquina

En imágenes: así fue el Día'l Traxe'l País de 2023 en Grado

En imágenes: así ha sido el Día'l Traxe'l País en Grado / David Cabo

Paula Tamargo

Grado

El Ayuntamiento de Grado pone en marcha una nueva edición del curso de indumentaria tradicional asturiana, que se desarrollará del 19 de febrero al 23 de abril, todos los jueves, de 16.00 a 20.45 horas. Solo hay 10 plazas y el plazo de inscripción podrá realizarse desde el lunes 9 de febrero a las 10.00 horas hasta el viernes 13 de febrero a las 22.00 horas.

En el curso se impartirá teoría y práctica sobre la confección de todas las piezas del traje tradicional asturiano, tanto de hombre como de mujer. Es imprescindible tener conocimientos de corte y confección, saber coser a máquina y el material corre por cuenta de cada participante. Quienes se inscriban y obtengan plaza tienen obligación de asistir a todas las sesiones, por lo que se aconseja comprobar que se podrá acudir en todas las fechas previstas.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Grado

Para inscribirse tendrán prioridad las personas empadronadas en el concejo y los nuevos alumnos, es decir, que no hayan este curso con anterioridad. Cada participante deberá traer cada día a clase máquina de coser de sobremesa a punto (se debe saber trabajar con ella), agujas finas, alfileres largas y alfiletero, hilos de coser a máquina blanco y negro, torzal negro, tijeras grandes, libreta y bolígrafos borrables, dedal, regla de 50 centímetros y punzón.

Telas y colores propios de la época

Con esta iniciativa que ya suma varias ediciones, Grado, que es sede de la celebración del Día'l traxe'l país y del concurso de indumentaria tradicional, pretende seguir fomentando el conocimiento sobre los modos de vestir de antaño, las telas, materiales y patrones auténticos que se utilizaban y contribuir además a que haya más personas con este tipo de saberes, pues no son muchos los artesanos reconocidos que se dedican a la elaboración de trajes del país que sigan fielmente la tradición de su diseño y elaboración.

"La indumentaria tradicional asturiana se considera desde 1800 a 1899, siendo esta la que usaban los asturianos y asturianas en el día a día. Usando telas y colores propios de la época, confeccionaréis todas las prendas del traje que os de tiempo", destaca el Ayuntamiento de Grado en la promoción del curso.

Se desarrollará todos los jueves en horarios de 16.00 a 20.45 horas, si bien el primer día solo serán tres horas. El primer día de curso es el 19 de febrero y el último el 23 abril. El 2 de abril es no lectivo.

Toda la información y lo necesario para las inscripciones puede obtenerse en este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmpW86WQbWxvNagzrQ4CDNiYVIDpihfVfwjKnQJhu8Wy6oIg/viewform?usp=header

TEMAS

La UCO responde a Peinado que no hay "nuevos hechos" que justifiquen investigar a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa

El gimnasio de Oñón (ahora en otra ubicación), en el punto de mira: el PP pide medidas urgentes

¿Cómo evitar multas y accidentes con drones?: un experto explica las claves en Gijón

Multado con 600 euros y eliminación de puntos: la sanción que va a llegar a cientos de conductores en los próximos días por lo ocurrido ayer en la autopista

La Audiencia Nacional ordena expulsar de España a un preso yihadista marroquí por radicalizar a otros reclusos en la cárcel de Asturias

