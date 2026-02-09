La inversión en renovación o creación de parques infantiles en Grado supera los 150.000 euros este mandato: estas son las actuaciones en la villa y en la zona rural

La mejora, renovación y creación de espacios de juego infantil en distintos puntos de Grado ha sido una de las líneas de trabajo constante del Ayuntamiento en este mandato, con diversas actuaciones y una inversión global superior a los 150.000 euros. Las intervenciones se han desarrollado en la villa, pero también en la zona rural, en localidades como Sama o Borondes. Están además en marcha los procesos para hacer otro parque infantil en la zona de El Palmeral y también para instalar juegos en el patio del nuevo centro social de La Mata.

Entre las actuaciones más destacadas llevadas a cabo se encuentra la renovación integral del área de juegos del parque de Arriba, donde se cambió por completo suelo y mobiliario y se incorporaron nuevos elementos inclusivos. El cambio lo ha convertido en uno de los espacios más modernos y amplios de la villa y probablemente el más visitado ahora por las familias. La inversión ascendió a 72.950 euros.

El mantenimiento y la mejora de los parques existentes ha sido una prioridad del gobierno municipal en un área a cargo del concejal Chema González Beovidez. Se han destinado alrededor de 18.000 euros a la renovación de juegos y suelos deteriorados, así como a la instalación de césped artificial en la tirolina del parque de Arriba. A estas actuaciones se suma la renovación de los juegos y la instalación completa de suelo de césped artificial en el parque de la Memoria Histórica, con una inversión de 15.137,10 euros.

La zona de la tirolina del parque de Arriba, con el suelo de césped artificial instalado. / P. T.

Por otro lado, actualmente se encuentra en marcha el proyecto de un nuevo parque infantil y una tirolina en la zona de El Palmeral, junto a la pista deportiva. Esta actuación, con una inversión de 34.500 euros, permitirá ampliar la oferta de espacios de ocio al aire libre en el municipio.

En lo que respecta a la zona rural, se han instalado nuevos columpios y juegos de muelles en Sama de Grado y Borondes y está prevista la dotación en el patio del nuevo centro social de La Mata, "lo que permitirá ampliar los espacios de ocio infantil y fomentar la convivencia vecinal".

Noticias relacionadas

Zona infantil renovada en el parque de la Memoria Histórica. / A. G.

"El objetivo es ofrecer zonas de ocio más seguras, accesibles e inclusivas para la infancia y sus familias", destaca el gobierno municipal sobre todas las actuaciones ya realizadas o en proceso en el concejo.