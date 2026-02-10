Miguel Granda Cué presenta en Grado el primer libro de su trilogía, "Requiem Aeternam"

Nacimiento, vida y muerte. Los grandes ciclos de la vida son el epicentro de la trilogía poética del escritor y letrista musical ovetense, Miguel Granda Cué, quien presenta este jueves en Grado, a las 19.00 horas, la primera entrega de este proyecto literario con el primer libro, titulado "Requiem Aeternam". La entrada es libre hasta completar aforo en la sala polivalente de la Casa de Cultura moscona.

"Requiem Aeternam" es "un canto a la vida, incluso cuando habla de la muerte". Es un homenaje a quienes han luchado, "a quienes siguen luchando y a quienes han encontrado, por fin, ese lugar donde el dolor no existe", explica el autor, que recomienda leer el título "con el corazón".

"Y al final, cuando las batallas han sido libradas y el cuerpo y el alma ya no pueden más, llega ese descanso que no es derrota, sino un acto de amor hacia uno mismo: cerrar los ojos, soltar el peso y entregarse a la paz", destaca sobre el poemario que presenta en Grado tras pasar ya por una veintena de centros culturales desde el lanzamiento del libro el pasado mes de septiembre. Y aún le quedan por delante otros 50 actos para dar a conocer sus poemas.

Letrista musical

Granda Cué, de 48 años, además de escritor y letrista, es un apasionado del cine de terror. Según narra, su vida ha estado siempre marcada por la escritura, un terreno en el que comenzó de forma autodidacta y que, con el tiempo, se convirtió en una vocación constante. Más de 26 años en la escritura lírica y poética con las que el autor ha conseguido, como dice él mismo, "convertir un hobby en una pasión duradera".

También desde 1999 es un reconocido letrista musical, con 76 letras compuestas para grupos de pop, rock y metal. Su trabajo abarca temáticas tan diversas como la pérdida, el bullying, la infancia marcada por la guerra, el autismo, el cáncer, adicciones, ludopatías y también el amor. Además, algunas de sus composiciones han cruzado fronteras, llegando a América, y han sido traducidas al inglés y al euskera.

Edición especial

Así es que los moscones podrán conocer a fondo al autor y su obra este próximo jueves en un encuentro muy especial con los lectores en el palacio Miranda Valdecarzana, sede de la Casa de Cultura de Grado. "Requiem Aeternam" consta de 105 poemas y ha sido traducido a más de 20 idiomas y dialectos. Además, la edición especial de la primera entrega de la trilogía incluye un poema más en memoria de Emilia Fernández Cueli, una de las últimas niñas evacuadas a Rusia durante la Guerra Civil española. Un poema que también ha sido adaptado a la música, con canción y videoclip bajo el título "Al final...".