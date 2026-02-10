Así son las nuevas instalaciones de los Servicios Sociales de Grado, con la primera fase del equipamiento ya en funcionamiento
Las edificaciones de la zona del antiguo mercado de ganado se han rehabilitado para concentrar en ellas la actividad de este área del Ayuntamiento
El nuevo equipamiento para los Servicios Sociales de Grado está ya en funcionamiento en la zona del antiguo mercado de ganado. Los empleados municipales están instalados y trabajando en el área de la edificación donde ya se culminó la restauración y adecuación de espacios, una actuación que ha sido la primera fase de un ambicioso proyecto para reunir servicios en único punto. Resta una segunda fase de la intervención, que está previsto impulsar en breve, y que afectará al resto de la edificación ya existente.
Con la iniciativa de concentrar en un único espacio todos los servicios dependientes de la concejalía de Servicios Sociales se mejora la coordinación y optimizan los recursos del área a cargo de la edil Marta Pravia. Con las nuevas edificaciones acondicionadas se da cabida a programas como el del Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF), el de prevención de salud, envejecimiento activo, los servicios sociales de base, el Banco de Alimentos o el voluntariado. La centralización permitirá mejorar la organización y prestación de servicios para los usuarios.
Esta primera fase se ha llevado a cabo el espacio que anteriormente fue telecentro y otros contiguos, a partir de una subvención de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado. La segunda que se espera impulsar en breve supondrá la reparación del espacio actualmente destinado a los servicios sociales de base.
