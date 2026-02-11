Cinemateca Ambulante hace otra parada en Grado para proyectar tres películas muy laureadas: la entrada es gratuita y libre hasta completar aforo

La Cinemateca Ambulante hace parada en Grado. Este ciclo de cine itinerante de Laboral Cinemateca trae al Auditorio de la villa varias proyecciones en febrero y marzo, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. La inauguración el pasado septiembre del Centro Cultural ha permitido la inclusión del municipio en este proyecto, cuya programación cinematográfica ha sido seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Cabe destacar además la presencia de la película "Un simple accidente", de Jafar Panahi, que ha cosechado premios en los festivales de cine internacional más reconocidos, como Cannes, así como nominaciones a los Globos de Oro y como mejor película europea a los Goya.

Una película sobre turismo rural

Este próximo viernes 13 de febrero se proyectará a las 19:30 horas "Valle blanco, gallo negro". Esta historia, bajo la dirección y guión de Álex Galán, ha recibido el premio a la Sostenibilidad en el Festival de Santander del año pasado. La película tiene una duración de 72 minutos, está en español y no está recomendada para menores de 7 años.

El film cuenta la historia de una mujer cansada de que las cookies de Facebook le muestren anuncios sobre turismo rural, por lo que decide crear una empresa de avistamiento de urogallos. Sin embargo, se enfrentará a dos problemas: su marido no ayuda mucho al proyecto y ya no quedan urogallos en la zona. Para encontrar ayuda, la protagonista pone un anuncio en internet al que solo responde Gabri, un buscador de sonidos que pondrá patas arriba la rutina de un pueblo aislado por la nieve.

La cinta más premiada

La siguiente película en llegar al auditorio moscón será "Un simple accidente", el viernes 20 de febrero, a las 19:30 horas. La cinta, obra de Jafar Panahi, llega a la villa moscona cargada de premios, como el de Mejor Película en el Festival de Cannes 2025, a los que sumó tres premios en los Gotham Independent Film Awards. También recibió el galardón a Mejor Director por el Círculo de Críticos de Nueva York y cuenta con varias nominaciones para el presente 2026: cuatro a los European Film Awards, cuatro a los Globos de Oro y, también, como Mejor Película Europea en los Premios Goya.

La cinta, con origen en Irán y Francia, será proyectada durante 105 minutos en versión original con subtítulos, ya que ha sido rodada en los idiomas farsi y azerbayano. No se recomienda a menores de 12 años. Jafar Panahi cuenta la historia de Vahid, un modesto mecánico iraní que se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre rejas a raíz de un encuentro casual con Eghbal, quien le recuerda a su sádico carcelero. Según la sinopsis, alarmado, el protagonista reúne a sus antiguos compañeros de prisión para verificar la identidad de Eghbal. El reparto lo componen Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Majid Panahi, Mohamad Ali Elyasmehr, Georges Hashemzadeh y Afssaneh Najmabadi.

Cierre del ciclo

La última película, "Aunque seamos islas", de Cristina Rodríguez Paz, será proyectada el 13 de marzo, a las 19:30 horas. Rodada en español, está pendiente de calificación por edades y tiene una duración de 78 minutos. La cinta narra la historia de una foquista en crisis profesional que emprende un viaje hasta las últimas fareras. Lo que comienza como una búsqueda externa desemboca en un relato interior donde el proceso de hacer cine se entrelaza con las historias. Las fareras le mostrarán otro modo de estar en el mundo.

La película es una carta para el sobrino de la autora y para aquellas personas que se preguntan por qué contar historias invisibles. "Es una oda al documental, a sus luces y sombras, a su poder de capturar lo que está a punto de desaparecer, así como de iluminar el propio camino. Tomar la vida como un viaje supondrá un renacer profesional y personal", describen. La cinta participó en el último Festival Internacional de Cine de Gijón.