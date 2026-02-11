La fosa común de El Rellán será uno de los primeros ocho lugares de memoria democrática en Asturias, anuncia el Principado

La consejería de Ordenación de Territorio ha presentado una propuesta para establecer los primeros ocho lugares de memoria democrática en Asturias y la fosa de El Rellán, en Grado, será uno de ellos. "Estos espacios, que incluyen tanto enclaves materiales como inmateriales, son fundamentales para el reconocimiento de los hechos vinculados con la dictadura franquista y conservarlos como tributo a las víctimas", explican desde la Administración autonómica.

La propuesta elaborada por la dirección general de Memoria Democrática incorpora no solo lugares físicos —como fosas comunes y otros vestigios de la represión—, "sino también el reconocimiento de las luchas sociales e históricas que marcaron la resistencia en Asturias". El reconocimiento de estos lugares los dotará de un marco jurídico de protección. Supondrá también la señalización y preservación de estos lugares o acontecimientos, "garantizando su mantenimiento como espacios de recuerdo, justicia y pedagogía democrática para el conjunto de la sociedad asturiana".

La propuesta fue presentada en la reunión de la Comisión Técnica de Lugares de Memoria, este pasado martes, y además de la de El Rellán, incluye la fosa del Sucu, en Gijón, la fosa común de Oviedo, el pozu Fortuna en Mieres, la fosa de San Miguel de la Barreda, la Quinta Pedregal en Avilés, El Mazucu, en Llanes, y las Huelgas del 62, estas últimas de carácter inmaterial.

Noticias relacionadas

Reunión del comité sobre los lugares de memoria. / G. B.

Historia y simbolismo

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, destacó que estos pasos para poner en marcha los expedientes de reconocimiento para cada caso son un avance fundamental "para dar visibilidad y justicia a quienes sufrieron las consecuencias del franquismo en Asturias”, poniendo en valor la significación histórica y simbólica de cada uno de estos espacios. "Comenzamos esta tramitación, se consideran estos expedientes y se ponen en marcha para poder declarar por fin, en nuestro territorio, lugares de memoria”, añadió Collado.