Frutas y verduras andantes homenajean al mercado de Grado en el pasacalles de Carnaval del colegio público Virgen del Fresno

Una oda al campo. Manzanas, fresas, zanahorias, piescos, tomates, quesos Afuega'l Pitu, la miel y su producción, y los distintos puestos que ofrece el mercado de Grado fueron los disfraces con los que el alumnado del colegio público Virgen del Fresno llenó este miércoles de color y alegría la plaza en el tradicional pasacalles de Carnaval.

Así fue el divertido y pasacalles de Carnaval del colegio Virgen del Fresno en el mercado /

El desfile comenzó en el centro educativo, en la zona de El Casal, iniciando así un recorrido por las calles de la villa moscona hasta llegar al centro del casco histórico. Irrumpieron con júbilo al ritmo de la charanga "El Alboroto" de Villabona (Llanera) en el mercado, donde esperaban los familiares con los teléfonos en mano para captar las imágenes del día con los pequeños ataviados con simpáticos y trabajados atuendos.

El fuerte viento acortó el desfile

Los primeros en llegar fueron los más pequeños, quienes alegraron a los vendedores del mercado con sus disfraces que homenajeaban al propio mercado moscón. Fue en ese momento cuando los responsables del colegio decidieron acortar la duración de la parada debido al fuerte viento que soplaba en la villa moscona, que hasta se llevó por los aires una sombrilla de un puesto de venta en la plaza.

Por suerte, una vez que los alumnos de los primeros cursos se habían ya retirado, el viento dejó de apretar y permitió que los estudiantes de Primaria disfrutasen durante un rato de la música de la charanga. Incluso algunos se animaron a coger la baqueta y tocar el tambor y el bombo.

Entre aplausos, fotografías y el cariño de los familiares, el grupo del Virgen del Fresno regresó al centro sin dejar ni un momento de animar a paseantes y vecinos, encantados de ver las calles de la villa llenas de la alegría y el color del Antroxu.