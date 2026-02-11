Grado inicia las obras de ampliación de la sede museística de la calle Eduardo Sierra, que incorporará las antiguas casas de servicio del palacio Fontela
La iniciativa permitirá ampliar el espacio disponible en el centro de la capital moscona, que acoge la muestra "Villa ya mercáu"
La obra para la ampliación de la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado que se encuentra en el centro de la villa ha comenzado con la retirada de la techumbre de tres edificaciones situadas frente al palacio Fontela, que en parte se había desplomado ya sobre el interior del los inmuebles. Estas antiguas casas que antaño eran las del servicio del palacio acogerán nuevos espacios museísticos en el marco de un ambicioso proyecto más amplio, que busca impulsar las exposiciones que se encuentran en el casco histórico de la capital moscona y concentrarlas en un ámbito más o menos próximo entre sí.
El museo de Grado tiene actualmente tres sedes: la del "Llagar de sidra", en el palacio Miranda-Valdecarzana, la de La Cardosa, que acoge una muestra de cultura tradicional y una colección de la Guerra Civil, y la denominada "Villa ya mercáu", en el palacio Fontela, en la calle Eduardo Sierra, donde se desarrolla la actual actuación de ampliación. La iniciativa, con un proyecto del arquitecto moscón Abel Alonso y un presupuesto de 581.729,68 euros, rehabilitará y acondicionará como equipamiento museístico tres antiguas viviendas que quedarán unidas en un único espacio. Este permitirá dotar al centro de la villa de nuevos contenidos relacionados con su historia y sus actividades tradicionales, si bien aún no se ha definido qué temáticas exactas se incluirán en la muestra.
En principio, el futuro Museo del Traxe no iría en estos espacios, ya que el Ayuntamiento cuenta con una subvención de Cultura para adquirir un edificio que pueda acoger este centro, nacido a partir del Díá'l traxe'l país y del concurso de indumentaria tradicional que acoge Grado con gran éxito desde hace años. Así, a falta de que se definan los usos concretos para la ampliación museística de la calle Eduardo Sierra, sí se conoce la distribución que tendrá el espacio.
El proyecto del arquitecto Abel Alonso prevé recrecer las tres antiguas viviendas para dotarlas de más metros cuadrados en altura. El espacio museístico estará en las plantas baja y primera, y habrá dependencias auxiliares del museo, como espacios privados y de conservación, en la planta bajo cubierta.Este proyecto cuenta con apoyo autonómico para cofinanciar el proyecto.
En concreto, fue a finales del pasado agosto cuando el alcalde, José Luis Trabanco, firmó con la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, un acuerdo inscrito también en el marco del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado que garantizó una inversión de 225.000 euros procedentes de fondos europeos Next Generation.
