Las de El Casal se van de Comadres: así fue el encuentro de mujeres para celebrar la amistad y el apoyo mutuo en torno a la mesa

Las Comadres se celebran por toda Asturias, de distinta manera en cada lugar y con mayor o menor intensidad festiva, pero con el denominador común en la mayor parte de lugares de ser un día de encuentro, en particular de mujeres. Grupos de amigas y compañeras se reúnen para una jornada de convivencia y muy habitualmente en torno a la mesa, y así ha sucedido en Grado, donde han sido numerosas las quedadas femeninas. Una de ellas ha sido la de un grupo que normalmente suele darse cita en la zona de El Casal para tomar un café o un aperitivo y que en esta ocasión se ha juntado para comer en otro punto de la villa.

Las de El Casal se han reunido en la pulpería de la villa, ataviadas con antifaces de Antroxu, para celebrar este día en el que prima el "comadreo", el buen humor y las ganas de pasarlo bien.

En otras localidades, como Pola de Siero, el día es de familias y pandillas y está además protagonizado por la elaboración de los famosos bollos preñaos que se comen en compañía y a modo de merienda-cena.