Grado se despide de los alumnos en prácticas en el área de la informática municipal: "Ha sido una oportunidad muy buena para ver el mundo laboral"

"Aprendimos mucho y trabajamos a pleno rendimiento, mientras que otros compañeros en otros sitios hicieron menos tareas", comenta Rodrigo Aníbal Araya Westerhout, uno de los dos estudiantes del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), que este jueves finalizará sus prácticas formativas en el área de Cultura del Ayuntamiento de Grado junto a su compañero de clase, Elián Medrano Fernández.

Han sido tres semanas de prácticas formativas en las que han hecho un poco de todo. Desde comprobar todas las líneas en red de los ordenadores municipales, instalar nuevos sistemas operativos, poner en marcha toda la tecnología del nuevo área de Servicios Sociales, editar y subir vídeos al canal de YouTube de Turismo y Cultura, preparar el buscador del catálogo de libros de la biblioteca "Valentín Andrés" u ordenar todas las carpetas de los discos duros del Consistorio han sido algunas de las tareas que han afrontado. "Organizar los discos nos llevó mucho tiempo, fue algo tedioso", reconocen.

En ningún caso se esperaban haber aprendido tanto a lo largo de estas prácticas, que es su primera toma de contacto con el mundo laboral: "Ha sido una experiencia muy buena, ver cómo se hacen las cosas en el mundo laboral; además, el informático municipal nos enseñó muchas cosas de técnica y aprendimos mucho", señala Medrano.

Ambos están en el primer curso de esta formación profesional que ofrece el IES Doctor Fleming de Oviedo, adonde regresan ahora para continuar con las clases teóricas. "Lo único es que hicimos las prácticas antes del segundo trimestre y, si fueran después, podríamos tener más conocimientos y hacer más cosas", apunta Rodríguez.

Ambos estudiantes hacen un balance muy positivo de su experiencia en Grado. Un destino que eligieron por diferentes motivos. Rodríguez porque es vecino del concejo, en concreto de la localidad de La Garba, y tenía que elegir entre el Consistorio moscón o una empresa en un polígono del centro de Asturias. Y Medrano, que es natural de Oviedo, porque tenía buena conexión de transporte: "El bus me viene perfecto", apostilla.

Así se despiden los alumnos en prácticas en el área de Cultura de Grado / Sara Arias

Durante las prácticas han tenido como tutor al coordinador del área de Cultura, Gustavo Adolfo Fernández, quien destaca la buena disposición de ambos para aprender y colaborar con cada encargo o tarea que recibieron. Lo que, en su opinión, bien merece un reconocimiento público. "Lo han hecho muy bien y estamos encantados de que hayan estado con nosotros", señala.

No serán los únicos alumnos en prácticas con los que contará el Ayuntamiento en los próximos meses. Según indica Fernández, tienen suscritos otros convenios de colaboración formativa con el IES Monte Naranco y con la Universidad de Oviedo, que aportarán distintos perfiles desde historiadores del arte a filólogos.

Los dos estudiantes cierran esta etapa contentos y satisfechos con el trabajo realizado: "Es una oportunidad muy buena para tener contacto y ver cómo es el mundo laboral", concluye Medrano.