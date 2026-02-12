Las rutas saludables de Grado cuidan lo físico y lo mental: "Desde que falleció mi marido fue lo que me ayudó a salir adelante"

El programa "Rutas Saludables", que desarrolla el Grupo Montañero Moscón de Grado ofrece mucho más que actividad física en entornos naturales del concejo. Los participantes caminan y, mientras dan pasos, charlan, se conocen y forjan vínculos, obteniendo así un impacto muy positivo en todo lo que implica la vida activa también desde el punto de vista de la socialización. Así de claro lo tiene una de las personas que siempre acude a las salidas, Pilar Fernández: "Llevo viniendo siete años, desde que falleció mi marido. Esto, venir aquí a caminar, fue lo que me ayudó a salir adelante".

La ruta de este jueves partió desde el puente de Peñaflor para seguir por la vega hasta llegar a la villa moscona, por la que pasaron en un abrir y cerrar de ojos para encarar la subida a El Fresno. "Salimos siempre el mismo día, todos los jueves", explica Álvaro Peláez, miembro de la entidad deportiva, encargada del diseño y guía de las caminatas.

Los participantes disfrutaron en esta ocasión del recorrido de un tramo del Camino Primitivo de Santiago a su paso por Grado, que comenzó a buen ritmo, con un grupo en cabeza que marcó la marcha con velocidad. En dos horas habían llegado al final del itinerario, donde les esperaba un autobús para regresar a la villa. A quienes acuden se les nota que tienen buen fondo, de caminar habitualmente, si bien es cierto que el ritmo se adapta a todos los niveles y, si alguien va más despacio, se frena la zancada.

La ruta saludable por el Camino Piimitivo de Grado, en imágenes / S. A./ G. M. M.

"La marcha siempre será suave, adaptándose al paso que resulte más cómodo para todas las personas participantes. Si en algún momento el ritmo se acelera de forma inconsciente y alguien se siente incómodo, solo tiene que comunicarlo", destacan en el Grupo Montañero Moscón, que desarrolla esta actividad desde hace nueve años en colaboración con la Concejalía de Salud del Consistorio de Grado, dentro del Plan Municipal de Promoción de la Salud y Bienestar de la Comunidad.

Interés en otros municipios

Esta iniciativa ha animado a participar incluso a personas de otros concejos, como es el caso de la ovetense Carmen Rancaño, quien ya es una más entre los moscones. "La primera vez que me apunté fue porque lo había visto publicado en LA NUEVA ESPAÑA, pero, claro, como era organizado por el Ayuntamiento de Grado, no sabía si podría participar o no por no ser vecina. Les escribí para preguntar y desde entonces vengo mucho, desde que me jubilé hace año y medio", comenta.

Los participantes animan a otras personas de dentro y fuera del concejo a sumarse a esta iniciativa que, además de ofrecer actividad física, ha generado un gran ambiente de grupo y lazos de amistad. "Lo mejor es que hacemos ejercicio físico en un entorno saludable y conocemos gente. Merece mucho la pena venir", señala Indalecio Pérez, quien destaca que todas las salidas que han hecho "son bonitas y tienen su encanto".

Beneficios para socios

Las "Rutas Saludables" no paran en todo el año, con salidas todos los jueves excepto en el mes de agosto. Las marchas a pie son gratuitas, y las que necesitan autobús —cada 15 días— tienen un coste de 5 euros para sufragar el transporte. Pero también existe la opción de hacerse socio del Grupo Montañero Moscón.

De esta manera se accede a otras actividades durante los fines de semana y otros eventos como las Jornadas de Montaña —que el año pasado alcanzaron su trigésima tercera edición— o el tradicional Belén de Cumbres. En este caso, el coste del autobús corre por cuenta de la entidad deportiva. La cuota anual es de 20 euros para la modalidad individual y de 30 euros para las familias.

Rutas señalizadas

Además, la agrupación deportiva ha señalizado, en colaboración con el Ayuntamiento, tres de las "Rutas Saludables" que hay por el entorno verde de los alrededores de la villa moscona, ofreciendo un tránsito circular seguro para todas aquellas personas que quieran disfrutar de un paseo por la naturaleza de forma libre. Todas son sencillas y aptas para todos los públicos, de niños a mayores.

Se distinguen con unos carteles de colores que van señalizando la senda. Las tres caminatas son circulares y abarcan distintas zonas de las inmediaciones de la villa moscona: una va a Prioto, la segunda recorre Sestiello y Peñaflor, y la tercera se ubica en la vega de La Mata. Los itinerarios se pueden conocer en la página web municipal (www.ayto-grado.es), donde se especifican las características de cada ruta.

Y cada jueves, a las 10.00 horas, hay salida guiada con el Grupo Montañero Moscón, una oportunidad "para tomar el aire, el sol y hacer ejercicio, que es todo bueno y sano", concluye una de las caminantes, Anita Fernández, porque, tal y como insisten desde la agrupación, "el objetivo no es llegar rápido, sino caminar, disfrutar y que todo el mundo se sienta a gusto".