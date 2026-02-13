Caballos de tiro y de pastos: el I Concurso de Ganado Equino de Grado tendrá estas dos categorías y premios especiales para los grandes campeones

Caballos de tiro y caballos de pastos. Son las dos categorías que tendrá el I Concurso de Ganado Equino de Grado, que se celebrará el próximo 25 de abril en el mercado de ganados de la villa, en la zona de El Casal. Están ya establecidas las dietas por animal presentado y las cuantías de los premios, entre los que habrá sumas especiales para los grandes campeones.

El concejal Chema González Beovidez ya se ha reunido con los ganaderos del municipio y la comarca para hablar de la organización de este evento que impulsa el Ayuntamiento y que va a poner en valor a la cabaña equina. Con ellos se acordaron las bases que regirán el certamen, que tiene "como objetivo contribuir a la mejora, promoción y selección del equino caballar de aptitud cárnica, así como fomentar la dedicación de los ganaderos a su cría y explotación, reforzando así el sector equino dentro del ámbito rural".

El concurso contará con la categoría de caballos de pastos, que son "animales más completos, de mayor alzada que los de monte, grupa doble y extremidades cortas y potentes". Y también con la de caballos de tiro, "animales de mayor alzada que los de pastos, grupa doble y extremidades largas y potentes".

Aportaciones por ganadería y animal

Los ganaderos que deseen participar en este concurso de Grado deberán solicitarlo por escrito, según el modelo de inscripción previsto para el evento, que deberá presentarse debidamente cumplimentado y firmado, acompañado de los originales y fotocopias de diversa documentación, entre ella, la acreditación de su inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas con un CEA equino, la hoja del libro de registro de la explotación en la que esté asentado el animal. También los certificados de estar al corriente con la Hacienda Pública, la Seguridad Social y la Hacienda del Principado, además de los datos personales del propietario de la explotación.

Las inscripciones podrán formalizarse el día 31 de marzo en la Casa de Cultura, en la primera planta, escalera derecha, en horario de 14.00 a 18.00 horas. Cada ganadería participante recibirá una aportación de 30 euros, además de una dieta de 20 euros por animal presentado. Los premios establecidos para cada categoría serán 40 euros para el primer clasificado, 30 para el segundo y 20 para el tercero. Asimismo, los grandes campeones recibirán un premio especial de 90 euros, detallan las bases.

Grado es una referencia en el norte de España en lo que respecta a ferias de equino, pues acoge San Simón en octubre. Ahora, además de esta feria tendrá un concurso de ganado equino.