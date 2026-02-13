El Carnaval escolar toma las calles de Grado: el Bernardo Gurdiel llena de música y color el centro de la villa
El colegio celebró el Antroxu con talleres sobre artes y emociones, un desfile, actuaciones y una chocolatada
El colegio público Bernardo Gurdiel de Grado celebró este jueves el Antroxu con actividades y un gran desfile por las calles de la villa moscona. La música fue el hilo conductor de la programación carnavalera. El rock and roll, la música infantil, las orquestas de fiestas de prao, el flamenco, los años 80, los musicales, el rap, el rock duro y el country fueron algunos de los estilos musicales que inspiraron los disfraces del alumnado.
La fiesta comenzó en el centro educativo, donde se desarrollaron talleres relacionados con el arte, la música y las emociones, que precedieron al pasacalles. Salieron del colegio y recorrieron las calles del centro de Grado seguidos por los familiares, que se acercaron para ver a los pequeños disfrutar del Antroxu escolar.
Acompañados por una charanga, que puso ritmo y ambiente festivo durante todo el recorrido, los niños y niñas llenaron Grado de color, música y alegría, compartiendo con vecinos y familias el espíritu del Carnaval moscón.
Al final del trayecto, regresaron al colegio, donde la celebración continuó con actuaciones musicales preparadas por los distintos niveles educativos. Desde los más pequeños de Infantil hasta el alumnado de Primaria, cada grupo representó un estilo diferente y mostró creatividad, trabajo en equipo e ilusión sobre el escenario.
Broche dulce al festejo
La jornada finalizó con una chocolatada que puso el broche dulce a la fiesta. Este Carnaval escolar puso de manifiesto la dimensión del proyecto educativo "Explosionarte", a través del cual se estructura este curso, con el foco puesto en las distintas manifestaciones artísticas como eje de aprendizaje y creatividad.
La dirección del centro celebró que durante el Antroxu se cumplieron aspectos "fundamentales" de su filosofía educativa, como la convivencia, el respeto, la colaboración y la expresión creativa del alumnado. "Con iniciativas como esta, el Bernardo Gurdiel reafirma su compromiso con una educación dinámica, participativa y abierta a la comunidad, en la que el arte se convierte en una herramienta esencial para aprender y crecer juntos", destacaron.
