La película "El Hogar", del cineasta de Grado Julio de la Fuente, se proyectará en cines de Oviedo, con dos pases en febrero
La cinta podrá verse los días 18 y 25 de febrero a las 20.00 horas
"El hogar", una de las películas más laureadas del director de Grado Julio de la Fuente se proyecta en los Cines Embajadores de Oviedo. Será este miércoles, 18 de febrero, y también habrá un segundo pase, el día 25. En ambos casos las sesiones son a las 20.00 horas.
Tras las proyecciones habrá un coloquio con el director de la película. Esta cinta ha recibido numerosos galardones en festivales independientes de cine por todo el mundo. Entre otros muchos, fue reconocida en el prestigioso Festival Internacional Carnival en Pisa (Italia) con el premio a Mejor película cómica y a Mejor Película en blanco y negro.Tuvo otros nueve primeros premios en el Festival Internacional de Singapur y la Swedish Academy of Motion Picture Awards la consideró la cinta Mejor Película de Cine Mudo.
Galardones internacionales
"El hogar" cuenta además con un Premio Amas de 2022 como Mejor Banda Sonora de Cine y varios galardones en el Festival Fox Film Festival Internacional de Roma (Mejor Largometraje de Comedia, Mejor Largometraje de Cine Mudo, Mejor Largometraje en Blanco y Negro, Mejor Diseño de Vestuario), entre otras distinciones.
Las películas de De la Fuente han sido las primeras proyecciones que acogió el Auditorio o Centro Cultural de Grado tras su inauguración. En el equipamiento se proyectó esta y varias más, dentro del ciclo dedicado a la obra del prolífico director y guionista moscón.
