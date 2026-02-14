Las plañideras, listas para llorar como nunca en el "Entierro del moscón", prometen música, sátira y luto en el broche al Carnaval de Grado

Las plañideras ya están listas para llorar como nunca en el "Entierro del moscón", que tendrá lugar en Grado el próximo martes, 17 de febrero, como acto que pone el broche al Antroxu en la villa. La comitiva que acompañará al féretro sale a las 18.00 horas del IES César Rodríguez y recorrerá las calles centrales de la capital moscona, con tres paradas en puntos estratégicos del trayecto, en las que habrá sorpresas para disfrute de los vecinos y participantes.

"Amenizaremos el desfile con música y sátira. Culminaremos en el parque San Antonio si el tiempo nos lo permite, en caso contrario será El Frontón testigo de dicho entierro. Se ruega acudan de luto a llorar el fin del Carnaval", destacan en la cartelería que promociona el acto. Animan además a sumarse al cortejo fúnebre: "Plañideras engalanadas y disfraces que acompañen tan solemne acto serán muy bien recibidos".

Esta singular propuesta nació de la concejalía de Juventud del Ayuntamiento, a cargo de Cristina Coalla, en colaboración con Mujeres por Grado y también cuenta ahora con la del Taller de baile y pandereta. La finalidad es enriquecer el programa de Antroxu y convertir el acto final en algo propio que hace referencia a la identidad moscona. El del moscón sustituye al entierro de la sardina y es un momento muy esperado, pues va acompañado de representaciones o cantares muy celebrados por el público.

El acto es el cierre del Antroxu, pero antes de eso hay para disfrutar un amplio programa de actividades en la villa, que ya comenzó este viernes, se prolonga todo el fin de semana y sigue lunes y martes.

Este sábado por la mañana se desarrollan el taller sobre decoración de tazas en la Capilla de Los Dolores y de máscaras de carnaval en La Panera. Además, a las 18.00 horas, en el Auditorio hay un show musical infantil con Mónica Duna. Este domingo, 15 de febrero, tendrá lugar el "Carnaval animal", que se inicia a las 16.00 horas con el desfile con los perros de la protectora Graoanimals y quien se quiera sumar.

La salida es desde el instituto César Rodríguez para llegar hasta El Frontón. A las 17.00 horas, en La Panera, tendrá lugar una charla con un etólogo experto en conducta animal, con pautas de actuación ante la adopción de animales.A las 18.00 horas se celebrará en El Frontón el concurso y desfile de disfraces caninos.

Pasacalles, hinchables, concurso y discoteca infantil

El lunes, 16 de febrero, está previsto el pasacalles y concurso de disfraces. El desfile se iniciará a las 17.00 horas desde el IES César Rodríguez y el certamen dará comienzo a las 18.00. Habrá asimismo hinchables y discoteca infantil en El Frontón.

En esta edición la temática del Antroxu organizado por el Ayuntamiento son los personajes clásicos de animación y el importe de los premios en metálico del certamen es de 250 euros para el ganador en la categoría de grupo o familia, 125 para el segundo y 100 para el tercero. En categoría individual son de 100 euros para el primero, 75 para el segundo y 50 para el tercero. "También se dará un obsequio a todos los participantes", destacan desde la organización municipal de los actos.

Noticias relacionadas

El martes 17, a las 16.00 horas, el Auditorio acoge el teatro musical "La gran aventura de Elsa y Ana" y a partir de las 17.00 horas habrá frixuelos en la calle Manuel Pedregal. A las 18.00 horas se iniciará el "Entierro del moscón" según el programa ya descrito.