El Mosconia plantea un cambio de modelo para la gestión del club, más profesionalizado y que "asegure un futuro estable sin renunciar a su identidad"

El Club Deportivo Mosconia cuenta ya con cerca de 500 socios, tiene a más de 200 niños y niñas en los equipos base y menciona con orgullo algunos exitosos resultados deportivos, como el momento que vive el primer equipo, en puestos de play-off de ascenso a Segunda RFEF, o la presencia del equipo juvenil en Liga Nacional. La gestora que dirige la entidad, en estrecha colaboración con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Grado, "está marcando una etapa de crecimiento, estabilidad y ambición" para el club, y ahora se plantea dar un paso más hacia un nuevo modelo de futuro. El próximo 27 de febrero ha convocado una asamblea extraordinaria en la que se solicitará a los socios la autorización para iniciar la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

"En un contexto donde muchos clubes modestos atraviesan dificultades estructurales y económicas, el Mosconia ha logrado revertir inercias y construir un proyecto sólido basado en tres pilares fundamentales: cantera, identidad local y planificación deportiva", destacan desde la gestora de la entidad. El cambio de modelo que se plantea, afirman sus responsables, "supondría dotar al club de una estructura jurídica más sólida, capaz de reforzar la estabilidad económica, facilitar inversiones y garantizar un modelo de gestión más profesionalizado y sostenible a largo plazo".

"La decisión no es menor. Representa la transición de un modelo tradicional hacia uno adaptado a las exigencias del fútbol moderno. Pero llega en un momento de fortaleza institucional, crecimiento deportivo y respaldo social", apunta la gestora, que anima a acudir a la asamblea del día 27, convocada para las 19.30 horas.

Los responsables del club, fundado como entidad deportiva sin ánimo de lucro en 1945, ponen de relieve los avances experimentados por la entidad, con una cantera "en plena expansión". "Uno de los logros más destacados es el impulso decidido al fútbol base. La cantera del club supera ya los 220 niños y niñas, distribuidos en más de 14 equipos que compiten en distintas categorías. Este crecimiento no solo refleja una mejora organizativa, sino también la recuperación de la ilusión en torno al fútbol en Grado", señalan.

El hecho de que el equipo juvenil esté en Liga Nacional, añaden, "sitúa al club en una categoría de exigencia y visibilidad autonómica, consolidando una estructura formativa que permite a los jóvenes talentos proyectarse sin salir del municipio". Afirman asimismo que "el compromiso con el talento local se ha materializado también en la creación de un filial compuesto mayoritariamente por jugadores de la zona" y que "el resultado deportivo no ha podido ser más prometedor: primer clasificado e invicto en su categoría, demostrando que el trabajo de base empieza a dar frutos tangibles".

Una nueva etapa en la historia del club

Por su parte, el primer equipo atraviesa "uno de los momentos más ilusionantes de los últimos años", situado en puestos de play-off de ascenso a Segunda RFEF, "una circunstancia que devuelve al Mosconia al foco competitivo regional y nacional". Destacan además que "este crecimiento deportivo viene acompañado de un respaldo social notable, con casi 500 socios apoyando activamente a la institución, una cifra que evidencia la conexión entre club y afición".

Así las cosas, la gestora de la entidad plantea a los socios dar el paso de la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). "El Mosconia no solo compite, se estructura, se proyecta y planifica. El debate del día 27 marcará una nueva etapa en la historia del club, con un objetivo claro: asegurar un futuro estable sin renunciar a su identidad", concluyen los responsables de la entidad.