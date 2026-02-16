La pasarela de las mascotas anima el Antroxu de Grado

Las mascotas son uno más en la familia. Y por eso también disfrutan de las fiestas de sus humanos. El frontón del parque Manuel Pedregal se convirtió este domingo en una singular pasarela de cuatro patas con motivo del Carnaval de Mascotas de Grado, una cita que aunó ambiente festivo y concienciación sobre el bienestar animal dentro de la programación del Antroxu moscón, con un derroche de imaginación que llamó la atención del numeroso público presente.

El certamen, que requería inscripción previa tanto para perros como para gatos, establecía un máximo de diez participantes por categoría. La modalidad canina colgó el cartel de completo al cubrir sus diez plazas, mientras que en la felina se registraron nueve inscripciones, en un concurso que en esta categoría se celebró por fotografías para evitar el estrés a los animales. En total, participaron diecinueve animales, pero el éxito fue tan grande que muchos de los presentes como público se animaron a desfilar con sus perritos, aunque no estuvieran inscritos.

Todos los concursantes recibieron un diploma y un obsequio por el mero hecho de participar en tan singular pasarela antroxera.

En la categoría de perros, el primer premio, dotado con una cama grande antiestrés, cinturón de seguridad para el coche, juguetes, latas de comida, pienso y un vale de 60 euros, fue para Jimena Leis, que desfiló con su perrita «Bianca» caracterizada de araña. El segundo puesto recayó en Yolanda Suárez con su perrita «Mami», disfrazada de angelito. Recibió una correa flexible, latas de comida, juguetes y un vale de 40 euros. El tercer premio fue para Isabel Herrero con su perrita «Noa», que sorprendió al público ataviada como «Demodog», criatura inspirada en el Demogorgon de la serie Stranger Things. En este caso, el lote incluyó juguetes, latas, champú y un vale de 20 euros.

En cuanto a los gatos, el primer premio consistió en un rascador, juguetes, pienso y latas, además de un vale de 60 euros. El segundo clasificado recibió un transportín cerrado, latas, juguetes, chuches y arena. Estos premios fueron para Isabel Repiso con su «Michigate», «Michistroa abalorios» y «Miaucenas», con una escena alusiva a los casos de corrupción política. El tercer premio fue para la gatita «Sor Mussolini» de Ana Robledo.

Además, la clínica veterinaria colaboradora donó un neceser y botes de galletas que se sumaron a los lotes entregados. En el desfile también participaron cuatro perros de la protectora local «Graoanimals». «Atila», «Nerón», «Duque» y «Max «se pasearon ante el público con el objetivo de encontrar una nueva familia.

Más allá de la competición y la originalidad de los disfraces, la jornada volvió a subrayar el objetivo principal de la iniciativa: poner el foco en el cuidado y bienestar de los animales de compañía.

Entierro del moscón

Las plañideras ya están listas para llorar como nunca en el «Entierro del moscón», que tendrá lugar mañana en Grado para poner el broche al Antroxu de la villa. La comitiva saldrá a las 18.00 horas del IES César Rodríguez y recorrerá las calles centrales de la localidad, con tres paradas en puntos estratégicos del trayecto, en las que habrá sorpresas para disfrute de los vecinos y participantes.

«Amenizaremos el desfile con música y sátira. Culminaremos en el parque San Antonio si el tiempo nos lo permite, en caso contrario será El Frontón testigo de dicho entierro. Se ruega acudan de luto a llorar el fin del Carnaval», destacan las plañideras.

Este singular «entierro» nació el año pasado desde la concejalía de Juventud, en colaboración con Mujeres por Grado.

Antes de la despedida, para hoy están previstos el pasacalles y el concurso de disfraces. El desfile se iniciará a las 17.00 horas desde el IES César Rodríguez y el certamen dará comienzo a las 18.00 horas. Habrá hinchables y discoteca infantil en El Frontón.

Mañana, a las 16.00 horas, el auditorio de la villa acogerá el teatro musical «La gran aventura de Elsa y Ana». A partir de las 17.00 horas, frixuelos en Manuel Pedregal como paso previo al «Entierro del moscón».