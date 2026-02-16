La plaga del picudo rojo se lleva por delante varias palmeras del parque San Antonio de Grado tras no dar resultado los tratamientos

La plaga del picudo rojo obliga a talar varias palmeras del parque San Antonio de Grado. Este lunes los operarios llevaban a cabo ya los trabajos para cortar los ejemplares ante el riesgo para la seguridad que suponen. Son tres las que se talan ahora, aunque en diciembre pasado ya hubo que adoptar la misma medida con otra palmera. La decisión en todos los casos se toma tras aplicar los tratamientos correspondientes y que estos no dieran resultado.

En octubre de 2025 ya se emitió un informe técnico sobre una palmera Phoenix canariensis situada junto a la fuente del parque San Antonio, también llamado parque de Abajo, que estaba afectada por picudo rojo, una plaga invasora que se introduce en el interior del tronco, "debilitando progresivamente las palmeras hasta provocar su caída o muerte".

Como medida correctora, "se aplicó un tratamiento mediante endoterapia con el producto Sivanto Prime, de Bayer, extendiéndose además de forma preventiva al resto de palmeras del parque y a otra ubicada en la entrada del albergue municipal", explican desde la concejalía de Parques y Jardines en el Ayuntamiento, a cargo de Chema González Beovidez.

Sin embargo, tras el seguimiento posterior, se comprobó que el tratamiento no ha sido efectivo en al menos tres palmeras, "que presentan síntomas avanzados de afección consistente en deterioro general, afección de verticilos, caída de hojas y debilitamiento estructural".

Tratar de controlar la propagación

Ante el riesgo estructural que supone mantener ejemplares gravemente afectados en una zona de alto tránsito, y "con el fin de evitar la propagación de la plaga", los técnicos han propuesto la tala de tres palmeras con deterioro avanzado y mantener la vigilancia sobre las restantes además de completar el segundo tratamiento preventivo previsto para los meses de marzo y abril.

La medida de la tala "se considera necesaria por motivos de seguridad pública y sanidad vegetal" y el Ayuntamiento "reitera su compromiso con la conservación del patrimonio vegetal urbano, la adopción de medidas responsables que garanticen la seguridad pública y la protección del entorno natural".

Noticias relacionadas

En total se trataron en Grado seis ejemplares. Aunque el Ayuntamiento prevé seguir aplicando los tratamientos, los que existen actualmente "no garantizan una eficacia total, tal y como reflejan los estudios desarrollados por la Universidad Miguel Hernández de Elche".