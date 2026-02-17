Antroxu con mensaje en el Centro de día de Grado: "Es un homenaje a toda una vida dedicada a la agricultura y a la ganadería"

Antroxu en el Centro de día de Grado, donde este martes se ha realizado una recreación del mercado tradicional de la villa, como culminación a varios días de trabajo y preparación de este evento que ha contado con la participación de usuarios, familia y de plantilla del equipamiento moscón.

"Durante las últimas semanas los mayores del Centro de día participaron en la elaboración de la decoración para poder recrear los diferentes puestos de venta del mercado con verduras, quesos, embutidos...", destacan los responsables de la actividad, que también crearon piezas y decoración para simular el mercado de ganado.

Para la preparación de todo lo necesario se contó con la colaboración de las familias y de los trabajadores del centro, que aportaron objetos y materiales para crear las escenas de los mercados. La recreación contó incluso con un puesto de madera real, una de las piezas estrella del conjunto.

Vendedores y ganaderos

"La tarde comenzó con la entrada en escena de las personas mayores del centro de día, vestidos de vendedoras del mercau y ganaderos, a los que presentamos uno a uno recordando el nombre tradicional de la casa en la que nacieron, para después compartir una merienda con familiares, que tuvieron la oportunidad de retratarse en el puesto-photocall preparado para ello", señalan los responsables.

Valoran además que fue "una jornada divertida pero siempre marcada por el respeto", cuya finalidad fue también homenajear "al trabajo realizado durante toda una vida de dedicación a la agricultura y a la ganadería de muchos mayores".