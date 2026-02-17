Grado antroxa a techo y a tope: decenas de disfraces se disputan los premios en un animado concurso

En Grado, concejo de tierra adentro, todo es posible en Carnaval. Lo mismo aparece un completo muestrario de animales acuáticos para recordar que los mares están cada vez más contaminados que la Sirenita se hace de carne y hueso para recordar que el amor no entiende de fronteras.

No hay medio que se resista a los "antroxaos", y así lo demostraron este lunes en un animado desfile de disfraces que tuvo que celebrarse a techo por la llovizna persistente, en El Frontón del parque Manuel Pedregal. Un espacio trasformado para la ocasión en pasarela para soñar con mil y un personajes elaborados con mimo y todo lujo de detalles.

Hubo quienes desfilaron de forma individual, como la pequeña Ana Fernández, transfigurada en Pippi Calzaslargas con su mono el Señor Nilson incorporado. Un atuendo con el que se hizo con el tercer premio en la disputada categoría infantil, y que contó en segundo escalón del podio con el grupo "Gormiti, el protector de la Tierra". La vencedora infantil fue Zoe Fernández, una Reina de Corazones que repartió magia con una elaborada coreografía de baile y varios elementos de atrezzo.

Otra Reina de Corazones, en este caso la interpretada por Ana Flórez, se hizo con el premio en categoría juvenil, tras un reparto de piruletas entre los niños y con un disfraz lleno de detalles.

Los grupos y familias fueron de los más aplaudidos, con un gran despliegue de personajes y relatos llenos de contenido. El montaje de la Sirenita, en el que no faltó ni Poseidón, se llevó un merecido tercer premio tras su interpretación del clásico de Andersen en la versión de la película de Disney. Un trono móvil en forma de concha, caballitos de mar, peces y una bruja capaz de transformar a la Sirenita en humana fueron algunos de los disfraces que desfilaron en grupo por la pasarela moscona.

El segundo premio en esta categoría fue para La Magia de Alicia y el Conejo Blanco, basado en Alicia en el País de las Maravillas. Las ovetenses Bea Rodríguez y Candela Fernández, madre e hija, lucieron unos trajes espectaculares elaborados con varias capas de goma eva y hasta luces incorporadas en los que llevan trabajando "desde el pasado mes de agosto, la verdad es que es un trabajo laborioso pero merece la pena", resumían.

La escuela de La Mata gana en la categoría de grupos

Y el primer premio en grupo fue para "Peligro en el mar", la animada coreografía de la Escuela de La Mata en la que adultos y niños dieron vida a peces, tiburones, sirenas y hasta Bob Esponja para recordar que el fondo marino corre peligro por la acción de los humanos.

Por El Frontón también pasaron personajes como ET, el monstruo de las galletas, Mario Bross, los muñecos de Toy Story, Campanilla, Barrio Sésamo, Pacman o la jungla de Madasgasgrau, para reivindicar que los animales salvajes, mejor fuera del zoo.

Además los niños pudieron saltar en los hinchables y bailar con la discomóvil antes de que esta tarde se dé por finalizado el Antroxu con el entierro del Moscón. Una cita para echar unas lágrimas por el fin de fiesta, hasta el año que viene.