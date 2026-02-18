A falta de sardina, Grado llora al moscón: el gran cierre del Antroxu local

Grado despidió este martes su carnaval con una procesión fúnebre protagonizada, de nuevo, por el "entierro del moscón", iniciativa que debutó el pasado año. La variación local del entierro de la sardina volvió a salir a las calles para aprovechar las últimas horas de una celebración que se vivió con diversión y tristeza.

La comitiva salió a las 18.00 horas del instituto César Rodríguez, donde el féretro del moscón presidía la procesión de las decenas de plañideras que lloraban la partida del insecto volador carnavalero. Junto a ellas resonaba la gaita y el tambor, instrumentos que aportaron aún más sobriedad a un acto que, sin embargo, prometía sorpresas para los vecinos.

EN IMÁGENES: Grado despide su carnaval y llora el enterro del moscón / Christian García

Con tres paradas a lo largo del trayecto, los integrantes de la procesión fúnebre ofrecieron hasta tres actuaciones sorpresa a los espectadores. Primero con danzas y música, y también con letras originales, se animó a los vecinos a que formasen parte de la celebración, ya fuese uniéndose a los bailes o colaborando en la música mediante sus palmas.

El moscón, mientras tanto, era transportado por cuatro mozos que seguían el paso de un cardenal que instaba a todos los curiosos a mostrar respeto por el entierro del insecto, que marca el fin del carnaval.

"¡Que se acaba el carnaval!", gritaron algunos participantes de la procesión a su llegada al parque de Abajo, donde decenas de niñas y niños esperaban ansiosos al enorme moscón de más de dos metros de largo. "No se toca", señalaban algunas madres a los más pequeños, que no podían ocultar su curiosidad por la composición del extraño personaje.

Una vez el moscón descansaba ya en el suelo dentro de su féretro, tanto los integrantes de la procesión como los vecinos rodearon al insecto, alrededor del cual se entonaron varias canciones y se celebraron bailes para honrar el fin del antroxu. No faltó, además, una danza prima ni una canción compuesta por Plácido Rodríguez, quien se enfundó la guitarra para que la comitiva pusiese voz a la letra, sobre la que destacó que "son coplas variadas, con cierto toque de ironía, que dejan retratadas a unas cuantas personas".

Noticias relacionadas

"Es una idea muy original. Que en lugar de la sardina, que no tenemos muchas por aquí, sea un moscón en referencia a la población de Grado es algo que reivindica a la villa", señaló una de las asistentes a la procesión fúnebre, que encandiló a todos los vecinos que se acercaron al entierro en una nueva muestra de impulso para el carnaval de Grado. "Ahora toca esperar al año que viene. El carnaval se vive de forma especial, más que cualquier otra fiesta. No tiene comparación", ratificó otro grupo de amigos que, disfrazados, también se sumaron a llorar al moscón.