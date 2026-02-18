Las siete maravillas indianas de Grado: un recorrido por el legado arquitectónico que dejó en la villa la riqueza de la emigración

Grado reúne en el centro de la villa un patrimonio excepcional de palacetes y casonas que se levantaron con las fortunas que algunos emigrantes retornados habían hecho al otro lado del Atlántico. Nada menos que siete inmuebles de este tipo hay en el corazón de la capital moscona: conocerlos y admirarlos desde el exterior es posible con un paseo de apenas media hora a pie.

Lo recomendable para disfrutarlos con un poco de orden es comenzar desde el parque de Arriba, siguiendo la carretera nacional, por la calle Eulogio Díaz Miranda. Al lado del parque está El Capitolio, más arriba se encuentra la casa de la familia Martínez, a continuación Villa Granda, después aparece La Quintana y por último en este tramo El Calabión. Llegados a este, a los pocos metros hay un desvío que desciende hacia Cimadevilla. Al fondo de esta vía está el palacete de los Casares y en frente el de Indalecio Corugedo.

El testimonio del éxito en los negocios

Muchas de estas edificaciones son diseños del afamado Juan Miguel de la Guardia y todas pueden contar historias apasionantes, las de sus dueños o promotores. Las viviendas de gran tamaño y gusto exquisito eran el modo de testimoniar el éxito en los negocios que cosecharon los emigrantes más afortunados. Entre todas las que se levantaron en Grado sobresale El Capitolio, construido por Francisco García López, originario de San Román de Candamo y más conocido como Don Pancho.

"Fue banquero, socio de Romeo y Julieta y presidente del Trust de Tabaqueros en Tampa (EEUU). Casado con una americana, habitualmente residía en Nueva York, pero murió sin hijos, dejando su herencia a su esposa y sus hermanos. El Capitolio fue heredado por su hermano Ramón, también banquero, y después de la Guerra Civil, en la que la casa fue ocupada y saqueada, se vendió al indiano Manuel Velázquez, emigrante a Santo Domingo, por lo que la mansión también se denominó Palacete Velázquez", describe la información municipal sobre el hombre que edificó esta maravilla del siglo XIX que llama la atención a cualquiera que se acerque a Grado.

Fortunas tabaqueras

A escasa distancia se alza Villa Granda, también de finales del siglo XIX, vinculada a Juan Granda, emigrado a Cuba, donde llegó a regentar una plantación de tabaco. Muy próxima se encuentra asimismo la casa de la familia Martínez, proyectada por el arquitecto Juan Miguel de la Guardia para Manuel Martínez García, otro indiano con raíces en la isla caribeña.

El recorrido por este legado continúa con La Quintana, reconstruida en 1930 por Aurelio Huerta tras su etapa migratoria en México. Completa el conjunto El Calabión, levantado en 1887 en estilo francés y también obra de Juan Miguel de la Guardia, una construcción que resume el carácter cosmopolita y la ambición estética de quienes regresaron y levantaron grandes edificaciones que transformaron la fisonomía de la villa moscona.

En la zona de Cimadevilla están la Casa-palacete de los Casares, cuyo primer propietario fue Álvaro Menéndez y en la que destacan sus esculturas de las cuatro estaciones, y la de Indalecio Corujedo, financiada por el indiano Juan Fernández Bao y obra de nuevo de Juan Miguel de la Guardia, también de finales del siglo XIX.

