Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

"Fino ajuste", del escritor alicantino Ernesto Pérez Esteve, obra ganadora del concurso de cartas de amor de Grado

La obra fue seleccionada entre un total de 156 que se presentaron a esta edición del certamen, la número veinte

Por la izquierda, Chelo Bernardo Fernández, Óscar Luis Fernández García y María del Canto García Abadía, miembros del jurado, durante su reunión en Grado.

Por la izquierda, Chelo Bernardo Fernández, Óscar Luis Fernández García y María del Canto García Abadía, miembros del jurado, durante su reunión en Grado. / Eduardo Blanco

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

"Fino ajuste", del escritor alicantino Ernesto Pérez Esteve, es la obra ganadora del concurso "Cartas de amor" organizado por la Asociación Valentín Andrés. El autor se hace con el galardón de la que ha sido la edición número veinte de este certamen literario que cada año recibe decenas de propuestas de dentro y fuera de Asturias.

El premio consiste en un cheque de 250 euros, diploma y la edición de la carta en la revista Hojas del Foro, del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grado. A la final llegaron diez cartas de las 156 presentadas a este edición.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Grado

El jurado, que se reunió el sábado pasado, día San Valentín, en la Casa de Cultura de Grado, estuvo compuesto por Óscar Luis Fernández García, Chelo Bernardo Fernández y María del Canto García Abadía. Todos reconocieron la dificultad del fallo, ante la calidad de las propuestas en las que se valoró contenido, originalidad o estilo, entre otros aspectos.

Noticias relacionadas

Prosa o verso

A este certamen pueden concurrir cada año los mayores de 16 años y cada participante solo puede presentar una obra original, inédita y no premiada en otros certámenes en género epistolar (una carta) cuya temática debe ser siempre el amor en cualquiera de sus manifestaciones, bien en prosa, en verso o en ambas modalidades.

TEMAS

  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
  2. Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
  3. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  4. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el organizador plegable para cubiertos y palas de cocinas en el cajón: adiós a las bandejas con separación
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la vela de marca de lujo con aceites esenciales que ha bajado su precio a menos de 6 euros: aroma que crea una atmósfera cálida y relajante
  6. Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
  7. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de toallas de secado rápido más barato del mercado: en cuatro colores y seca más rápido que otros tejidos
  8. Ana Méndez Civieta, la ingeniera ovetense que está al frente del 'túnel inteligente' clave para la expansión de Londres

Cholo Simeone, suspiro a suspiro

Cholo Simeone, suspiro a suspiro

"Fino ajuste", del escritor alicantino Ernesto Pérez Esteve, obra ganadora del concurso de cartas de amor de Grado

"Fino ajuste", del escritor alicantino Ernesto Pérez Esteve, obra ganadora del concurso de cartas de amor de Grado

Conexión Asturias-Corea del Sur: la aventura en el Camino de Santiago de Shinyoung Jo y sus cinco amigas, tres de ellas invidentes

Conexión Asturias-Corea del Sur: la aventura en el Camino de Santiago de Shinyoung Jo y sus cinco amigas, tres de ellas invidentes

Llanera, entre los municipios con mayor tasa de recogida separada de residuos, según el ranking de Cogersa de 2025

Llanera, entre los municipios con mayor tasa de recogida separada de residuos, según el ranking de Cogersa de 2025

Luarca luce la sardina más solidaria: con los trabajadores de Ence y con el campo por el acuerdo de Mercosur

Luarca luce la sardina más solidaria: con los trabajadores de Ence y con el campo por el acuerdo de Mercosur

El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial

El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial

La Mudrera tira de la cuatreada: el resurgir de los bolos en Tuilla después de 40 años

Denuncian el “mal funcionamiento” de la estación de esquí de Leitariegos: el sábado hay convocada una concentración ante sus taquillas

Denuncian el “mal funcionamiento” de la estación de esquí de Leitariegos: el sábado hay convocada una concentración ante sus taquillas
Tracking Pixel Contents