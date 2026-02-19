"Fino ajuste", del escritor alicantino Ernesto Pérez Esteve, obra ganadora del concurso de cartas de amor de Grado
La obra fue seleccionada entre un total de 156 que se presentaron a esta edición del certamen, la número veinte
"Fino ajuste", del escritor alicantino Ernesto Pérez Esteve, es la obra ganadora del concurso "Cartas de amor" organizado por la Asociación Valentín Andrés. El autor se hace con el galardón de la que ha sido la edición número veinte de este certamen literario que cada año recibe decenas de propuestas de dentro y fuera de Asturias.
El premio consiste en un cheque de 250 euros, diploma y la edición de la carta en la revista Hojas del Foro, del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grado. A la final llegaron diez cartas de las 156 presentadas a este edición.
El jurado, que se reunió el sábado pasado, día San Valentín, en la Casa de Cultura de Grado, estuvo compuesto por Óscar Luis Fernández García, Chelo Bernardo Fernández y María del Canto García Abadía. Todos reconocieron la dificultad del fallo, ante la calidad de las propuestas en las que se valoró contenido, originalidad o estilo, entre otros aspectos.
Prosa o verso
A este certamen pueden concurrir cada año los mayores de 16 años y cada participante solo puede presentar una obra original, inédita y no premiada en otros certámenes en género epistolar (una carta) cuya temática debe ser siempre el amor en cualquiera de sus manifestaciones, bien en prosa, en verso o en ambas modalidades.
