Así es la nueva pista multideporte de Grado, casi terminada y que habilitará más plazas de aparcamiento en la zona de La Podada
La finalización está pendiente de que mejore el tiempo para poder rematar los trabajos de pintura
La nueva pista multideporte de Grado, en la zona de La Podada, en concreto en una parcela que linda con la calle Constitución, está prácticamente terminada. Solo falta poder echar unas capas finales y pintar las marcas de la propia pista que delimitarán las distintas zonas de juego, una vez que deje de llover y esté garantizado el buen secado de las mismas. No obstante, ya está finalizada la infraestructura, colocados elementos como las canastas de baloncesto y definidos los ámbitos que se han habilitado para plazas de aparcamiento alrededor del equipamiento deportivo y de ocio.
Esta pista es de características similares a las que existe en la zona de El Palmeral y su desarrollo formaba parte del programa electoral con el que IU, que gobierna con mayoría absoluta en Grado, se presentó a las últimas elecciones municpales. Tiene unas dimensiones de 40 por 20 metros cuadrados, está delimitada por una colorida valla de tablero de polietileno, cuenta con dos porterías en los extremos y sobre ellas las citadas canastas de baloncesto a la altura homologada. Además, en sentido transversal, se han instalado también ya dos canastas más con pie ancladas a la cimentación.
Distintas tipologías de parking público
El proyecto se ha desarrollado sobre una parcela con una extensión de unos tres mil metros cuadrados. La pista ocupa una superficie útil de unos 800 y está rodeada de un anillo peatonal que la rodeará de unos 400 metros cuadrados. A las plazas de aparcamiento se destinan más de mil metros, con área de estacionamiento específico para motocicletas, bicicletas y una adaptada a personas con movilidad reducida, además de las previstas para coches.
Este espacio de aparcamiento será de uso público, tanto para "dar servicio a la actividad deportiva como a los vecinos de la zona".
