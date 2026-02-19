La orquesta Panorama levanta el telón de su nueva gira en Grado: todo listo y con las entradas ya disponibles en venta anticipada
La fiestas de Semana Santa que organiza la Hermandad cuentan con un cartel que incluye también a Tekila
Todo listo en Grado para el gran evento musical de la Semana Santa, el estreno de la gira de la orquesta Panorama, que toca en El Charcón el próximo 27 de marzo en el marco de las celebraciones que siempre organiza por estas fechas la Hermandad de Santiago y Santa Ana. El colectivo, que recauda a través de este tipo de actividades fondos para las fiestas grandes del verano en la villa, ya tiene los puntos de venta para esta cita, con un cartel que incluye a otra de las grandes de los escenarios, la orquesta Tekila, que ofrecerá su espectáculo el día 3 de abril en la capital moscona.
La compra anticipada de entradas sale por 10 euros, mientras en taquilla, el día de cada actuación, se venderán por 12. En Grado pueden comprarse en los siguientes establecimientos: CBC, Pastur, Express, Feudo Real, Pulpería Grao, La Merced, Carita Morena, Personal, Habana, Guggrado, Bimba, Andén, Acebos, Tuñón, BO2, Empedrao, Pimienta y Clavo, Pepe el Bueno y Zapa. En Las Regueras las hay en Casa Florinda y también hay puntos de venta en localidades de otros municipios, como La Farmacia (Trubia), La Espuela (Trubia), Oscarsan (polígono de Riaño) La Tentación (Mieres), Toulouse (Gijón), Drink Planet Cocktail & Coffee (Gijón), La Mar y Morena (Gijón), Confitería Las Fuentes (Pravia), Frenchy (Avilés) y Zipi Zape (Oviedo).
Panorama levanta el telón de su nueva gira el día 27 de marzo en Grado, a las 23.00 horas. El sábado 28 de marzo habrá hinchables para los más pequeños, de 16.00 a 20.00 horas, también en El Charcón, y desde las 18.00 horas se celebrará el tradicional bingo solidario. El domingo 29 está además prevista una gran fabada en este mismo recinto.
Dos fines de semana
La novedad del programa a cargo de la Hermandad de Santiago y Santa Ana este año es que las orquestas no se concentran en un único fin de semana, sino en dos. Así Tekila tocará en El Charcón el viernes 3 de abril a las 23.00 horas en una cita nocturna a la que también acude Nacho Otero.
Pero con anterioridad, el miércoles 1 de abril, tendrá lugar la gran fiesta con los participantes del XXXI Seven Nortseco, que trae a Grado a más de un millar de deportistas en el que es uno de los grandes torneos de rugby y uno de los eventos más multitudinarios del año en la villa. Nacho Otero y Grupo Ideas amenizarán la noche.
La compra de entradas también es posible mediante otros sistemas directos que figuran en el cartel promocional de los eventos.
