El "Proyecto Amiaire" se cuelga en Grado: "Cualquier persona puede hacer ciencia y contribuir a mejorar el mundo"
La Casa de Cultura moscona acoge hasta el día 28 una exposición que aborda una experiencia del alumnado del colegio público Bernardo Gurdiel
Alumnado del Colegio Público Bernardo Gurdiel participó durante el pasado curso 2024/2025 en el denominado "Proyecto Amiaire", que consistió en el desarrollo de una investigación sobre la calidad del aire en Grado en diferentes ubicaciones del municipio. Esta experiencia es ahora la protagonista de la exposición que puede verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de la villa hasta el próximo 28 de febrero.
El proyecto fue promovido por la Universidad de DEUSTO, la Fundación Ibercivis y Scicling con el apoyo de FECYT. "Es un proyecto de Ciencia ciudadana. Cualquier persona puede hacer ciencia y contribuir a mejorar el mundo", se subraya en la promoción de una muestra que invita a reflexionar sobre el medioambiente, la participación ciudadana y lo que todos y cada uno de nosotros puede aportar desde edades tempranas.
El centro educativo destaca por sus numerosos proyectos, que cuentan con reconocimientos nacionales y que en otros casos constituyen iniciativas pioneras que contribuyen a mejorar el entorno, tanto en el marco del colegio como en el de la comunidad en la que está inserto y en cuya vida cotidiana participa y está presente.
Durante el pasado curso, el alumnado trató de conocer la calidad del aire descubriendo las partículas en suspensión. Lo hicieron colocando una serie de sensores en varias localizaciones, que después les permitió recoger la información necesaria.
