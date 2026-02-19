Quejas por la gestión de los restos de las palmeras taladas en Grado que estaban afectadas por la plaga del picudo rojo
Denuncian que no se respetó el protocolo para evitar la fuga de insectos
P. T.
Quejas en Grado por la gestión de las palmeras taladas en el parque de Abajo estos días. Según la denuncia de una vecina, que prefiere mantener su anonimato, los restos de los ejemplares, afectados por el picudo rojo, se dejaron en la zona del mercado de ganados de la villa el lunes y no se habría cumplido con los protocolos establecidos para evitar la propagación de esta plaga de insectos, que son escarabajos con capacidad de volar. Un primer contenedor de Cogersa preparado para recoger y trasladar los trozos se habría colmatado a inicios de semana sin que cupiesen todos, por lo que hubo que cargar un segundo, labor realizada este jueves según fuentes municipales. Resta recoger varias raíces, tarea que está prevista para este viernes.
Los protocolos de actuación a la hora de deshacerse de palmeras afectadas por esta plaga, que las destruye y provoca su muerte y desplome, establecen, entre otras cosas, que antes de ser taladas deben haberse tratado con insecticidas adecuados, requisito que sí se cumplió, y que los trozos deben quedar envueltos o cerrados en plásticos resistentes tras el troceado para impedir que los insectos escapen. Es este último punto el que la vecina denuncia que no se cumplió, aportando fotos de cómo restos de la tala y también de la parte alta de las palmeras, quedó al aire, sobre el suelo, en la zona del mercado.
Esta semana se talaron tres palmeras en el parque de Abajo tras no surtir efecto los tratamientos aplicados y ante el riesgo de que se desplomasen en una zona del alto tránsito como es este espacio público muy frecuentado por familias y personas que lo atraviesan en dirección a la zona de Valentín Andrés.
