Hablan los vecinos de La Mata, en Grado: "Con el puente todo son promesas, pero nada llevado a cabo; el Principado tiene que dar ya una solución"
"Esto no acaba de salir adelante", lamenta Abel Nido, que recuerda a la Administración autonómica que es un tema de seguridad vial
"Llevamos años solicitando que se arregle el puente de La Mata, porque es un tema de seguridad vial en un tramo que es compartido por peatones y vehículos, muy transitado. Pero todo son promesas y nada llevado a cabo". Así lo señala Andrea Fernández, de la Asociación de Vecinos Santo Dolfo, y una de las personas que este viernes participó en en el encuentro vecinal para reclamar que el Principado, a quien compete la obra, la haga ya y dé una solución "rápida" para un reivindicación que viene de muchos años atrás.
Un grupo de vecinos se han concentrado esta mañana junto al puente para dar visibilidad a esta reclamación, toda vez que en 2024 se anunció la licitación para la redacción del proyecto y, desde entonces, los afectados afirman estar sin noticias de en qué estado se encuentra la tramitación de la iniciativa, si está paralizada, o qué planes y plazos tiene el Principado para su desarrollo.
El puente es el principal acceso a La Mata, localidad moscona próxima a la villa, cada vez con más población en una zona rural donde abunda la tipología de vivienda unifamiliar. Además, este paso se usa también por parte de los pueblos del entorno. Es muy utilizado por vehículos, pero demasiado estrecho para que se crucen dos, y con aceras mínimas, con el riesgo que eso conlleva también para los peatones.
Acceso de varios pueblos
"La carretera es de salida de varios pueblos, hasta sama de Grao prácticamente, y como se puede ver dos coches no se cruzan. También es un puente peatonal y muchas veces pasa la gente con carritos de bebés y no hay apenas espacio si viene un coche", indica, por su parte, Abel Nido. Este señala que "se dice que la obra está licitada, pero a día de hoy nosotros no sabemos nada". "El puente sigue igual desde 2017, cuando se arregló la carretera. Están las promesas de que se va a hacer, pero esto no acaba de salir adelante", concluye.
