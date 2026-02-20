Los vecinos de La Mata reclaman al Principado que cumpla su compromiso con las obras del puente sobre el río Cubia: "Llevamos años esperando, esto no es serio"

Los vecinos de La Mata reclaman al Principado que cumpla su compromiso con las obras del puente sobre el río Cubia, principal acceso de la localidad desde la villa de Grado aunque se trata de un paso con riesgo para conductores y peatones por su estrechez. Sobre él no pueden cruzarse dos coches y a ambos lados hay unas delgadas aceras que se usan "con miedo" y que temen utilizar aún más quienes, por ejemplo, cruzan con carritos de bebés.

El Principado ya anunció la licitación para redactar el proyecto de construcción de un nuevo puente en octubre de 2024, pero hasta la fecha los afectados siguen si saber nada de cuándo va a realizarse la obra, "una actitud del Gobierno regional que no es seria", explican desde la asociación vecinal.

Una iniciativa imprescindible

"A la espera de este proyecto llevamos desde que se arregló la carretera y no son serios, falta el puente, que es imprescindible porque estamos hablando de la seguridad tanto de tanto peatones como de conductores de vehículos", indican los responsables del colectivo de vecinos Santo Dolfo.

"Necesitamos el nuevo puente", destacan quienes residen en una localidad muy próxima a la villa, una de las del entorno con más población y en la que cada vez hay más habitantes. No solo es el acceso principal que comunica Grado y La Mata, sino también el que utilizan los vecinos de otros puntos rurales para llegar a la capital del municipio.

Los vecinos subrayan que "llevamos detrás del puente muchos años, pero se promete y nunca se hace nada", reprochan a la Administración autonómica, cuyo proyecto preveía hacer una nueva infraestructura, con un trazado distinto al actual, con lo que el paso sería nuevo por completo.

Si dos vehículos se encuentran en la zona del puente uno debe esperar fuera de la plataforma hasta que el otro pase y los peatones deben arrimarse mucho a los bordes de las aceras, pegándose al lado del cauce, lo que incrementa la sensación de inseguridad.

La demanda de obras que resuelva esta situación de "inseguridad" con un proyecto para un acceso a La Mata en condiciones es una reivindicación de décadas que nunca ha llegado a concretarse. Tampoco en esta legislatura autonómica, pese a que en 2024 parecía que el Principado le daba impulso, denuncian los afectados.