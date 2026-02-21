Giro inesperado en el concurso de cartas de amor de Grado: un intento de fraude obliga a repetir la reunión del jurado y elegir a otro ganador

Hace solo unos días que los responsables del concurso de cartas de amor de Grado comunicaron el fallo de este año: el jurado había elegido el texto "Un fino ajuste". Antes de hacerlo público, como es costumbre, se contactó con el autor para confirmar que había cumplido con todas las bases del certamen, en las que figura, entre otras cosas, que el texto debe ser inédito y no haber ganado ningún otro

premio literario. Este aseguró que sí. Pero no era cierto: a través de las redes sociales saltó la alerta de que la obra sí había recibido ya otro galardón y que el único cambio que se había hecho en la composición era modificar el título.

Así las cosas, los promotores del concurso, la Asociación Cultural Valentín Andrés, han vuelto a reunir a los miembros del jurado para elegir a otro ganador, en este caso ganadora, que ha resultado ser la carta "Por tu bien y por el mío", de Eva María Peligrí Margeli, de Barcelona, que "dio fe de que es inédita y no logró ningún otro premio en ningún otro concurso, además de cumplir el resto de bases".

El embrollo está resuelto, pero los organizadores lamentan lo sucedido, que dejan mal sabor de boca. "Es una pena que sucedan estas cosas. Lo único que causan son sinsabores entre quienes se mueven para organizar este tipo de actividades y lograr que quienes desean expresar su imaginación, su creatividad, sus pensamientos, puedan hacerlo en un clima de respeto hacia los demás participantes, al tiempo que desarrollan su propia capacidad literaria", destacan desde la asociación.

Sorpresa mayúscula y comprobaciones

El colectivo ha querido dar cuenta detallada de lo que ha sucedido este año precisamente por respeto a todos los participantes. Resulta que el que constó como ganador en la primera reunión del jurado del 14 de febrero, lo había hecho con la carta "Un fino ajuste". "Su autor nos había confirmado telefónicamente, justo a continuación del fallo, que la carta cumplía con todas las bases. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando al cabo de tres días nos comunican a través de las redes que era un fraude: esa carta se había presentado y ganado en el Certamen de Leioa con el mismo texto, aunque había cambiado el título", explica el colectivo. En Leioa el título era "Cirugía Menor", y en Grado "Un fino ajuste", aunque el texto era exactamente el mismo.

A partir de ahí, se buscó la confirmación por parte del Ayuntamiento de Leioa, y la asociación se comunicó con el autor para pedir explicaciones, aunque este "no supo por dónde salir ante flagrante intento de fraude, sobre todo con el cambio de título". "El caso es que tuvimos que convocar al jurado y fallar nuevamente", explica el colectivo.