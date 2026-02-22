Fiesta de la solidaridad con la marea naranja de Grado, en una carrera en la "que no importa quién llega el primero, sino participar para colaborar"
El recorrido moscón, con 745 inscritos, discurrió por el paseo del río
Ambiente de fiesta solidaria en Grado, donde numerosas familias y grupos de amigos se sumaron a la popular marcha solidaria de Galbán, iniciativa que hoy se ha desarrollado en los distintos municipios de Asturias para contribuir a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil. En la capital moscona hubo 745 inscritos, de los que muchos optaron por hacer el recorrido a pie.
La villa se volcó un año más con esta cita y, aunque no se batió récord, la cifra se aproximó mucho a la marca de algo más de 800 que hubo en una edición anterior. Responsables municipales, Policía Local, asociaciones, padres y madres con sus pequeños y pandillas de amigos acudieron a disfrutar de esta jornada de sol con un trayecto que transcurrió por el paseo del río, dando una vuelta completa, con salida y llegada posterior al mismo punto, el aparcamiento de El Charcón.
A la finalización de una carrera "en la que no importa quién gane, quién llega primero, sino participar para colaborar", tal y como destacaron los participantes, hubo un reconfortante chocolate caliente para seguir compartiendo un rato de hermandad y convivencia, algo en lo que también consiste este día organizado por la Asociación Galbán.
