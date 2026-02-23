La periodista María José Iglesias, pregonera de la Semana Santa de Grado de este año

La periodista María José Iglesias será la pregonera de la Semana Santa de Grado de este año. Directora del Club LA NUEVA ESPAÑA desde 2015, ha demostrado su capacidad y buen hacer en diferentes ámbitos profesionales, siendo durante años la referencia en la información del campo en Asturias y de la política agraria europea. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y Máster por la Escuela de Organización Industrial.

Apasionada de las relaciones internacionales e institucionales, a lo largo de su carrera ha destacado en muy diversos géneros y temáticas informativas como gran conocedora de la historia de la moda, las relaciones entre América y Europa o los entresijos de las casas reales del mundo. Iglesias trabajó como periodista en Miami, Madrid y Lanzarote antes de establecerse en Asturias, donde actualmente es responsable de la programación y actos del Club LA NUEVA ESPAÑA como directora.

Iglesias, con familia en Grado, donde pasó su infancia y juventud, y municipio al que sigue vinculada, mostró su agradecimiento a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que organiza la Semana Santa moscona, al tiempo que señaló que es "un honor" ser la pregonera de las celebraciones religiosas de este año.

El pregón tendrá lugar el viernes, 20 de marzo, a las 19.30 horas, en la capilla de Los Dolores, en la villa moscona.