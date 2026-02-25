Habla el "hostelero crucificado" de Grado: "Ganamos a dos administraciones, que son gigantes frente a nosotros, pero que te den la razón no paga las hipotecas"

Bernardo Álvarez, conocido como el "hostelero crucificado" de Grado, aún no ha analizado con detalle con su abogado la sentencia que condena al Ayuntamiento y al Principado a abonar más de 355.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial y daños morales por el cierre de su gastrobar "Trastévere", para el que había obtenido todas las licencias previamente. Hasta que no lo haga, dice, no podrán decidir si recurren o no ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Aún tienen margen suficiente para valorarlo, pues tienen de plazo hasta el 17 de marzo para presentarlo en caso de que así lo determinaran.

"Tenemos que sentarnos con el abogado a ver números y demás, que todavía no tuvimos tiempo, porque es una sentencia bastante extensa, son unos 18 folios", indica Álvarez. Respecto a si está satisfecho por el hecho de que el fallo reconozca su derecho a ser indemnizado y la responsabilidad municipal y autonómica, explica que "en principio, sin entrar en detalles, contentos por ganar a dos administraciones, que no es fácil, porque al final ellos son gigantes y nosotros tenemos dinero limitado y pasamos muchas penurias".

Incertidumbre durante tres años

Incide en que ahora toca esperar "para ver si vamos a recurrir al Tribunal Superior de Justicia o no, lo que me diga el abogado". "No puedo avanzar nada más hasta que me siente con él y lo miremos detenidamente", insiste.

"La razón siempre pensamos que la teníamos, pero hemos vivido esta incertidumbre de estos tres años, porque hasta que no te llega la sentencia, no las tienes todas contigo. Satisfechos porque nos den la razón, sí. Pero bueno, la razón no paga las hipotecas, ni las deudas, ni el alimentar a la familia", destaca.

No entra por el momento tampoco en los detalles sobre si la cantidad económica que se le reconoce será suficiente para afrontar el coste que le supuso el cierre del local. "Eso es con lo que nos tenemos que sentar, echar cuentas con el abogado, el administrador concursal y ver todos los gastos que hay y lo que nos quedaría para ver si recuperamos las inversiones que hicimos, los intereses de las hipotecas, los gastos de abogados, de procuradores, de estudios económicos, todo lo que llevamos aquí gastado. Entonces cuando nos sentemos, valoraremos y diremos si sí o si no recurrimos", concluyó Álvarez.

El hostelero "crucificado" de Grado: el "vía crucis" del dueño del Trastevere, en imágenes / P: T.

Cierre tras 15 meses desde la apertura

Bernardo Álvarez, que reclamaba más de un millón de euros por daños, abrió su grastrobar "Trastévere", en el centro de Grado, en julio de 2022. Lo puso en marcha tanto con licencias municipales como con el visto bueno que hubo de dar el Principado, a través de Patrimonio, por encontrarse el inmueble en zona del casco antiguo con protección. Tras la denuncia de un particular, argumentando que los usos que se había dado al local no entraban dentro de los permitidos en ese lugar, por orden judicial tuvo que clausurar el establecimiento. Habían pasado 15 meses desde la inauguración.

El Consistorio y la Administración autonómica deberán abonar 330.346,89 euros en concepto de responsabilidad patrimonial y 15.000 por daños morales. De esta suma, el municipio tendrá que pagar el 70 por ciento y el Principado el 30 restante, siguiendo el criterio que ya estableciera al respecto el Consejo Consultivo al pronunciarse sobre este conflicto.