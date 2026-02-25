Las madreñas cobran vida con el Grupo Los Pintores, que sale a escena este viernes en el Teatro Auditorio de Grado

El Grupo de Teatro "Los Pintores" presenta este próximo viernes, día 27 de febrero, la obra "¿Hacer o facer?" en el Auditorio de Grado. El texto está dirigido al público infantil y familiar y la cita es a las 19.30 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

"En el mercáu tradicional de Grado, dos artesanos madreñeros, acompañados de gaitas y tambores, confeccionan las madreñas. Mientras explican sus partes y las herramientas que utilizan, se convierten en titiriteros", explican Maikel Valdés y de Teresa Denisse, actores y directores de la compañía, con base en Llanera.

Así, el público moscón podrá disfrutar de esta divertida y entretenida representación teatral en la que "las madreñas cuentan la historia de un cangrejo que tiene voluntad de seguir las tradiciones sin dejar de hacer realidad sus sueños, y la de un murciélago que busca sus raíces, en tierras desconocidas", añaden.

La compañía "Los Pintores" vincula su propio nombre con la animación de objetos "porque en nuestro primer espectáculo de estas características convertíamos los utensilios y herramientas básicas del oficio en algo totalmente diferente, que la gente no esperaba", señalan.

Noticias relacionadas

De la Cuba del Che Guevara a La Habana de Llanera: los ensayos del grupo Los Pintores / Lucía Rodríguez

La representación de este texto teatral ha recorrido varios lugares de Asturias con un rotundo éxito. Las risas y carcajadas están aseguradas el viernes en el auditorio moscón, donde "Los Pintores" harán teatro con el mercado tradicional de Grado.