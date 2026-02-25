Las madreñas cobran vida con el Grupo Los Pintores, que sale a escena este viernes en el Teatro Auditorio de Grado
La representación para público infantil y familiar es a las 19.30 horas
El Grupo de Teatro "Los Pintores" presenta este próximo viernes, día 27 de febrero, la obra "¿Hacer o facer?" en el Auditorio de Grado. El texto está dirigido al público infantil y familiar y la cita es a las 19.30 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
"En el mercáu tradicional de Grado, dos artesanos madreñeros, acompañados de gaitas y tambores, confeccionan las madreñas. Mientras explican sus partes y las herramientas que utilizan, se convierten en titiriteros", explican Maikel Valdés y de Teresa Denisse, actores y directores de la compañía, con base en Llanera.
Así, el público moscón podrá disfrutar de esta divertida y entretenida representación teatral en la que "las madreñas cuentan la historia de un cangrejo que tiene voluntad de seguir las tradiciones sin dejar de hacer realidad sus sueños, y la de un murciélago que busca sus raíces, en tierras desconocidas", añaden.
La compañía "Los Pintores" vincula su propio nombre con la animación de objetos "porque en nuestro primer espectáculo de estas características convertíamos los utensilios y herramientas básicas del oficio en algo totalmente diferente, que la gente no esperaba", señalan.
La representación de este texto teatral ha recorrido varios lugares de Asturias con un rotundo éxito. Las risas y carcajadas están aseguradas el viernes en el auditorio moscón, donde "Los Pintores" harán teatro con el mercado tradicional de Grado.
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
- Cáritas abre mañana su tercera tienda textil en Gijón: está en La Calzada y servirá para crear tres empleos