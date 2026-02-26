Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La jornada de salud femenina por la que vuelan las plazas en Grado: "Los talleres que se impartirán prometen ser muy enriquecedores"

El área de Promoción de la Salud del Ayuntamiento está a punto de agotar las inscripciones, con un máximo de treinta personas por sesión

Sesión de yoga en la Jornada Femenina de Salud y Bienestar de 2025.

Sesión de yoga en la Jornada Femenina de Salud y Bienestar de 2025.

Sara Arias

Grado

El área de Promoción de la Salud y Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Grado convoca la cuarta Jornada Femenina de Salud y Bienestar, prevista para el próximo 7 de marzo en el Centro Social Personas Mayores. Es necesaria la inscripción previa y la técnica municipal, Silvia Fernández Suárez avisa: "Los talleres son de un máximo de 30 mujeres y se están llenando".

Serán un total de cinco talleres sobre yoga, gestión de emociones, una sesión de salud y suelo pélvico, otra dedicada a la menopausia y una de respiración. Asimismo habrá un "pica pica" saludable para todos los asistentes.

La Jornada de Salud y Bienestar para Mujeres de Grado, en imágenes

La Jornada de Salud y Bienestar para Mujeres de Grado, en imágenes

Ver galería

Así ha comenzado la Jornada de Salud y Benestar para Mujeres de Grado / C. V.

"Los profesionales y los talleres que se impartirán prometen ser muy enriquecedores. Profundizaremos en los conocimientos clave para entender y cuidar nuestra salud física y mental desde una perspectiva de empoderamiento y autocuidado", sostiene Fernández.

El objetivo es mostrar los cuidados integrales necesarios para la salud y el bienestar de las mujeres. Un encuentro donde aprender y disfrutar en compañía. Las plazas son limitadas y las inscripciones deben realizarse a través del servicio de mensajería instantánea WhatsApp en los teléfonos 648 567 402 y 605 609 129, en horario de 11.00 a 13.00 horas. Se debe indicar el nombre y apellidos, edad, lugar de residencia y un teléfono de contacto. Además, las personas interesadas deberán señalar cuál es el taller de su interés.

TEMAS

