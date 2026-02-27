Locura por el CroosFit en Grado, mucho más que deporte y músculos: "La piña que se hace es muy guay"

El CroosFit se ha convertido en una de las disciplinas deportivas más practicadas en Grado, pero lo que ha nacido desde que el box abrió sus puertas en 2024 es, sobre todo, una pandilla de amigos. Así lo señalan las personas que disfrutan de estos ejercicios funcionales que tienen enganchados a un centenar de personas entre los 17 y los 60 años, quienes luego comparten meriendas, salidas y hasta han hecho un equipo para participar en carreras de obstáculos.

"Yo iba al gimansio y me apunté a croosfit por la compañía, la piña que hacen es lo que me trajo a probar y estoy muy contenta, gané mucha movilidad y yo, que trabajo de camarera, ahora cargo las potas mucho mejor", comenta Noelia Riesgo, una de las "croosfiteras" de Grado. Las buenas relaciones que se han establecido en el grupo es una de las principales cuestiones que destacan los participantes, quienes comparten un café y tortilla de patatas tras los entenamientos en un cercano restaurante de Peñaflor.

"Incluso arrastré a mi marido a venir porque la piña que se hace es muy guay y hemos hecho también un equipo para ir a las carreras", señala Nerea González, que va a las clases desde Candamo. También hay muchas personas de Oviedo que trabajan en Grado y aprovechan para hacer deporte antes de volver a casa. E incluso los hay que llegan de más lejos como Maider Rivas, que baja cuatro veces a la semana desde Tineo.

"Yo era de sofá, peli y manta, pero ahora estoy enganchadísima", afirma. La joven asegura que ha notado un cambio en su cuerpo desde que comenzó a hacer croosfit, ganando fuerza y movilidad. Así lo reflejan todos los asistentes al box, la mejora física es evidente en las primeras semanas de actividad. "Tengo más agilidad, mejor estado de ánimo y adelgacé con un poco de dieta", indica María del Mar Fernández, una de las "croosfiteras" de 60 años.

Deporte para mayores

"Al principio tenía miedo por esa idea que se tiene del croosfit, pero ver la gente que venía y estaban encantados me animó. El primer día que empecé no sabía ni hacer una sentadilla", recuerda Fernández. Su caso y el de otras compañeras de su edad refleja que no hay edad para hacer croosfit: "Son ejemplos que quitan ese miedo de la gente mayor al croosfit y demuestran que son ejercicios funcionales que son útiles para estar bien de salud", explica Jonathan Durante, socio del box moscón junto a Germán Gómez.

Quieren desterrar esa idea de que el croosfit es un deporte lesivo en el que se arrastran ruedas de camión. "Se trabaja fuerza, movimiento y cardio y siempre con un monitor cualificado que te va corrigiendo, además tenemos unas clases específicas de fuerza, otra de gimnástica y otra de cardiocore que se adaptan a todas las personas", sostiene Durante, quien añade que quieren "quitar el miedo a la gente mayor".

Evolución progresiva

Así lo destaca también Illán Murias, uno de los moscones que lleva practicando croosfit desde la apertura del box en 2024 sin haber probado nunca antes: "Aquí cada uno va a su ritmo y muchos ejercicios se hacen con el propio peso, poco a poco todo llega", resume. "El cuerpo lo cambia totalmente", amplía Durante.

Otra de las cuestiones que destacan los participantes es la flexibilidad de horarios para acudir a las clases y compatibilizarlo con el trabajo y la familia. Los usuarios disponen de una aplicación en el teléfono móvil con la que pueden elegir la clase que mejor les venga con un amplio horario de lunes a viernes que va desde las siete y media de la mañana hasta las 13.30 horas; y de 17.00 a 21.00 horas. También abren los sábados por la mañana.

"Nos dieron a conocer los propios de Grado y la gente está enganchadísima porque al ser en grupo de esfuerzas más y también te anima más", dice Durante, quien está muy orgulloso del buen ambiente creado en el box, donde además de deporte hay tiempo para hacer nuevos amigos.