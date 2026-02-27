Cultura saca las entradas gratuitas para la comedia musical "Vuelve Raffaella", que se representará el 7 de marzo

La comedia musical "Vuelve Raffaella" hace parada en el auditorio de Grado el próximo 7 de marzo. Por ello, desde este viernes 27 de febrero, a las 15.00 horas, se abre el plazo para recoger las entradas gratuitas en la biblioteca municipal Valentín Andrés. Se dará un máximo de dos boletos por persona.

El Jaleo Producciones, a cargo de la representación, avanza que la obra narra la una historia de Nochevieja en la que "un grupo de amigos 'frikis' se reúne en una casa a celebrar una gran fiesta. Además de recibir el nuevo año, han planeado hacer una ouija para invocar a su idolatrada y recientemente desaparecida Raffaella Carrá, pero algo falla y en vez de Raffaella se presenta Georgi Dann".

La comedia musical, dirigida por Laura Iglesia, llevará al público moscón "a una noche loca de reencuentros, bailes, risas, llantos, canciones, aventuras, equívocos, secretos, revelaciones y sucesos paranormales". La cita será el sábado 7 de marzo, a las 19.30 horas, en el auditorio. La comedia musical tiene una duración de 90 minutos y está dirigida al público adulto.

El elenco actoral está formado por Félix Corcuera, Carlos Dávila, Pedro Durán, Arantxa F. Ramos, Laura Iglesia, Luis Alija y Nerea Vázquez. El vestuario ha sido diseñado por Azucena Rico y las coreografías son de Pablo Dávila.