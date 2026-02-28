Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Costera de Grado cumplió la tradición y encendió los payones por «Gelina´l Conde»

Los niños disfrutaron de la fiesta ligada al Antroxu cantando y haciendo sonar las lluecas ante de un pincheo popular

Los payones de Antroxu, la tradición ancestral de La Costera de Grado que se mantiene de generación en generación

Diego Rodríguez

Sara Arias

Grado

Pando, en Grado, prendió este viernes los payones en homenaje a Gelina Fernández Balán («Gelina’l Conde»), vecina de la localidad fallecida recientemente. Los pueblos de la zona moscona conocida como la Costera, que incluye también los núcleos de Los Llanos, Temia y Llauréu, celebraron esta tradición ancestral vinculada al Antroxu en la que los niños y niñas salen al atardecer con los payones encendidos y lluecas (cencerros) con las que asustar a los vecinos.

La Costera de Grado cumplió con la tradición de los payones

payones/59be6f2a-a948-4273-a85a-5533311599f0 / D. R.

Los payones son varas de avellano, cubiertas con algo de paja de escanda y atadas con blimas. Se queman desde tiempo inmemorial para espantar los males de la tierra en época de Antroxu.

Lo primero fue hacer los payones tal y como enseñó el ya fallecido Joaquín Miranda, «Xuacu’l Cabu». Para ello, tuvo lugar un taller organizado por el Museo Etnográfico y de Historia de Grado, la Asociación Muyeres por Grado, el Archivu de la Tradición Oral d’Ambás, a cargo de Xosé Ambás y Ramsés Ilesies, y las Xornadas Etnográficas del Rural Asturiano.

La auténtica diversión comenzó al caer el sol, cuando tuvo lugar la «queima» de los payones, mientras se oían las lluecas y a los pequeños cantar: «Antroxu minoxu, ta metíu en un goxu, la Pascua vendrá y ya lu sacará».

La tarde culminó con un pincheo en el que no faltó la música de panderetas y gaitas.

TEMAS

