La Costera de Grado cumplió la tradición y encendió los payones por «Gelina´l Conde»

Pando, en Grado, prendió este viernes los payones en homenaje a Gelina Fernández Balán («Gelina’l Conde»), vecina de la localidad fallecida recientemente. Los pueblos de la zona moscona conocida como la Costera, que incluye también los núcleos de Los Llanos, Temia y Llauréu, celebraron esta tradición ancestral vinculada al Antroxu en la que los niños y niñas salen al atardecer con los payones encendidos y lluecas (cencerros) con las que asustar a los vecinos.

payones/59be6f2a-a948-4273-a85a-5533311599f0 / D. R.

Los payones son varas de avellano, cubiertas con algo de paja de escanda y atadas con blimas. Se queman desde tiempo inmemorial para espantar los males de la tierra en época de Antroxu.

Lo primero fue hacer los payones tal y como enseñó el ya fallecido Joaquín Miranda, «Xuacu’l Cabu». Para ello, tuvo lugar un taller organizado por el Museo Etnográfico y de Historia de Grado, la Asociación Muyeres por Grado, el Archivu de la Tradición Oral d’Ambás, a cargo de Xosé Ambás y Ramsés Ilesies, y las Xornadas Etnográficas del Rural Asturiano.

La auténtica diversión comenzó al caer el sol, cuando tuvo lugar la «queima» de los payones, mientras se oían las lluecas y a los pequeños cantar: «Antroxu minoxu, ta metíu en un goxu, la Pascua vendrá y ya lu sacará».

La tarde culminó con un pincheo en el que no faltó la música de panderetas y gaitas.